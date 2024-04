Koldo, Aldama, Sánchez, Ábalos: el PP ultima la "extensa lista" de nombres que citará en el Senado

El Senado está a punto de estrenar la comisión de investigación del caso Koldo. Apenas faltan los últimos flecos para que se pongan en marcha los trabajos, como pronto, a finales de abril. Este lunes, el Partido Popular descorrerá el telón dando a conocer la "extensa lista" de comparecientes que desfilarán por la Cámara Alta.

Según avanzan fuentes populares a EL ESPAÑOL, figurarán, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su número dos, María Jesús Montero; los ministros Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y -como avanzó este periódico- el líder del PSC, Salvador Illa.

Más allá del grueso de dirigentes socialistas de primer nivel, los populares también pedirán la comparecencia del exministro José Luis Ábalos y de los principales protagonistas de la trama. Entre ellos, Koldo García Izaguirre, quien supuestamente auspició la organización criminal en el Ministerio de Transportes; el conseguidor, Víctor de Aldama, y otros detenidos.

Durante todo este fin de semana, la dirección del Grupo Popular en el Senado ha estado consensuando con Génova el listado definitivo, que tendrá unos cuarenta nombres. Aunque en las filas populares todavía no quieren dar por cerrada esa cifra porque, con toda la documentación que hay del caso, están estudiando todos los perfiles que pueden aportar información.

La intención es establecer un perímetro y, a partir de ahí, seleccionar a los comparecientes, como, por ejemplo, los responsables de contratación de todas las Administraciones que compraron material sanitario a la compañía vinculada a Koldo. Como los de Canarias y Baleares, el Ministerio del Interior y las empresas públicas Adif y Puertos del Estado, dependientes de Transportes.

Desde hace semanas, los populares calientan la investigación parlamentaria con distintos globos sonda, seguros de que será un elemento constante de erosión en el PSOE en pleno periodo electoral. "Todo se va a terminar por saber", es una de las coplas que más repiten en el entorno de Alberto Núñez Feijóo, a modo de amenaza a los socialistas.

En la cúpula popular aseguran que hay muchos interrogantes por resolver y que todo lo que ha trascendido hasta la fecha no es más que la punta del iceberg. El PP está personado como acusación particular en la investigación judicial, por lo que los cargos de la formación se muestra expectantes con el volcado de todos los móviles incautados, entre otros hitos del proceso.

Armengol, la primera

Para los primeros compases de la comisión, el PP quiere la comparecencia de Francina Armengol, a la que acusan en Génova de ser la que medió personalmente con Koldo para que su gobierno contratarse un lote de mascarillas que, para más inri, resultó fraudulento, y del que cada vez hay más sospechas. Esta operación, además, está siendo investigada por la Fiscalía Europea Anticorrupción.

Por otro lado, antes de las elecciones catalanas, acudirá al Senado el candidato del PSC, Salvador Illa. Miembros de la trama presumían de contar con el favor de su gabinete para cerrar operaciones. "El ministro ha dado el OK", reza un mensaje que se intercambiaron entre ellos y que viene recogido en el sumario del caso.

La intención de los populares es consensuar los comparecientes con el resto de fuerzas políticas, aunque al tener la mayoría absoluta en la Cámara Alta, pueden imponer su criterio. Es decir, se da por hecho que la lista que dará a conocer el PP este lunes será definitiva. En todo caso, no se descarta que se incorporen sugerencias de otros grupos.

Cuestión aparte es que conforme la investigación judicial vaya aportando nuevos detalles, se tengan que incorporar más comparecientes. "Si mañana sale que Rubiales estuvo en una conversación con Ábalos y la empresa de Aldama, entonces se tendría que reunir la mesa, valorar las nuevas circunstancias y proponer nuevos nombres", sintetiza un portavoz de la comisión.

De momento, Feijóo ha puesto en pausa la citación de Begoña Gómez, a la que el PP involucra en esta trama por el rescate de Air Europa, compañía para la que trabajaba uno de los principales implicados, Aldama, y con la que ella tuvo lazos comerciales.

Recientemente, el líder popular aseguró en una entrevista en Antena 3 que no estaba por la labor de poner en un aprieto a la primera dama: "A mí no me gusta, no es mi forma de hacer política, no es mi estilo". No obstante, en su partido hay quienes presionan para cruzar esa línea: "Si llega a ser al revés, el PSOE no se lo pensaría", deslizan fuentes populares de la Cámara Alta.

Por lo pronto, en el PP reclaman a Sánchez que "dé explicaciones" antes de tomar ninguna determinación. El presidente del Gobierno mostró esta semana su disposición a acudir al Senado, aunque en el PP apostillan que no es cuestión de voluntad, sino que está obligado a comparecer, como el resto de personas que serán citadas en los próximos meses.