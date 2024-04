El éxito de Bildu humilla a víctimas de ETA: "Se asienta sobre la sangre de nuestras familias"

Pepe Vargas dice que este domingo prefirió sintonizar en el televisor el Real Madrid - Barcelona antes que atender los resultados de las elecciones en el País Vasco, que ya anticipaban un gran avance de Bildu. "No quería cabrearme antes de tiempo. Pero al final me cabreé".

Hace 37 años, Pepe sobrevivió al atentado de Hipercor, el ataque más mortal perpetrado por la banda terrorista ETA. Hoy preside la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVT) y observa con pavor y humillación cómo el partido heredero del brazo político de la banda ha obtenido el mejor resultado electoral de su historia.

"Ha sido un golpe bajo. Con la violencia no iban a conseguir nada, y fíjate si lo han conseguido", reflexiona Pepe. "Han logrado gobernar España, y no tardarán en gobernar en el País Vasco. Van a cargarse la democracia".

EH Bildu se ha quedado a las puertas de arrebatarle la hegemonía al PNV, pero la preocupación es patente entre centenares de víctimas. Muchas de ellas, según ha podido saber EL ESPAÑOL, han tenido que ser atendidas por los psicólogos de las asociaciones que les arropan.

Como Vargas, Maite Araluce, también víctima de ETA y presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), señala que el mejor resultado electoral obtenido por la formación de Arnaldo Otegi es "el peor para las víctimas". "Es una tristeza enorme. Se ha hecho realidad nuestra peor pesadilla. La sangre de nuestros familiares no ha servido para nada".

"Camisa y americana"

En la noche electoral, durante las concentraciones de seguidores de Bildu, se escucharon ya gritos a favor de la independencia del País Vasco. "Se negaron a llamar grupo terrorista a ETA. Antes lo decían con txapela y pasamontañas y ahora con americana y camisa", señala Maite Araluce.

También apunta al PSOE en su análisis, al haber homologado a esta formación como un socio más del Ejecutivo. "Les han blanqueado y les han colocado como socios preferentes. Los jóvenes no tienen ni idea de lo que ha pasado allí. Lo poco que saben se lo han distorsionado", continúa.

Sin embargo, además de los jóvenes, lo que realmente suscita en las víctimas un sentimiento de humillación es el voto de mucha gente que sí vivió aquello. "Después de los atentados nos volvían la espalda. Se han banalizado los más de 800 asesinatos. Es un partido que se ha asentado sobre la sangre de nuestros familiares. Es muy preocupante. Les ha salido barato matar", lamenta la presidenta de la AVT.

"Gana ETA"

María Teresa del Pozo también siguió en directo, estupefacta, el devenir de la noche electoral. "Se puede usted imaginar. Es una auténtica vergüenza. Sabían lo que era ETA, y dicen que ETA ya ha pasado. ¿Cómo que ya ha pasado? A nosotros nos mataron en democracia, no en dictadura, en la democracia".

Del Pozo también pelea desde la asociación Dignidad y Justicia (DYJ) por las víctimas de ETA. El presidente de esta entidad, Daniel Portero, es claro en su diagnóstico: "Gana ETA. Punto. Gana ETA, pierde la democracia y Sánchez hace el ridículo. Si pacta con la derecha, es decir, con el PNV, demostrará una vez más su incongruencia".

A juicio de Portero, el resultado tiene muchas lecturas. Por ejemplo, el modo en que ha menguado lo que antaño era Podemos. "Es curioso cómo el voto de Podemos se ha ido a Bildu, lo que deja claro que son partidos con vasos comunicantes. Hay que seguir intentando hacer justicia", subraya.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) también lamenta que a Bildu no le pase factura su postura con respecto a ETA. "El momento clave fue que se legalizara la izquierda abertzale sin exigirles que condenaran el terrorismo de ETA. No quieren hacerlo. A partir de ahí se les incorporó al juego democrático. Ellos piensan que lo que hizo ETA no fue terrorismo y produce tristeza que no pase factura electoral".

Para muchos, como es el caso de Pepe Vargas, la cosa cambiaría si votasen todos los que se tuvieron que marchar del País Vasco en los años de plomo. "¿Por qué no dejan votar a los 200.000 que se marcharon, y en cambio los vascos que viven fuera de España, en Argentina, Venezuela, México, sí pueden votar? Cambiarían mucho las cosas", concluye.