Puigdemont dice que 'el PSOE se hunde' en toda España y amenaza: 'Toca hacer temblar al Gobierno'

Carles Puigdemont ha afirmado este sábado que "el PSOE se está hundiendo" en toda España y que los socialistas sólo buscan "salvar los muebles" en las elecciones del 12-M en Cataluña, el único lugar en el que aún pueden obtener un buen resultado.

Sin embargo, ha advertido desde la población francesa de Amélie-les-Bains-Palalda, "Cataluña no puede ser el flotador del PSOE, hemos venido a salvar Cataluña, no a reflotar un partido que se hunde". Por el contrario, ha agregado, en estas elecciones "toca hacer temblar al Gobierno".

Durante un acto de precampaña celebrado con alcaldes de Junts, Puigdemont ha cargado duramente contra el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, del que ha dicho que fue "el ministro de Sanidad que hizo la peor gestión sanitaria de la crisis de la Covid" de toda Europa.

[El vuelco de un escaño en Gerona permitiría gobernar a Illa y dejaría al separatismo sin mayoría]

Puigdemont ha pronunciado estas palabras en un acto de precampaña de las elecciones catalanas celebrado este sábado en la población francesa de Amélie-les-Bains-Palalda, a 30 kilómetros de la frontera española.

Además de numerosos simpatizantes del partido trasladados en autocar desde distintos rincones de Cataluña, el acto ha contado con la presencia del secretario general de Junts, Jordi Turull, la expresidenta del Parlament Laura Borrás y el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, entre otros dirigentes.

Puigdemont ha advertido ante este auditorio de que Cataluña corre el riesgo de "desaparecer como nación": "Estamos en una situación que ha tocado fondo", ha dicho, "vemos el retroceso de la lengua catalana cada día, los problemas de la educación, que nosotros advertimos antes de que hubiera informes Pisa, los problemas del reto demográfico, la inmigración, la sequía..."

Sin embargo, ha señalado, el socialista Salvador Illa carece del liderazgo para resolver estos problemas y sería incapaz de decir "no" al Gobierno de Pedro Sánchez, cuando así lo exijan los intereses de los catalanes.

[Aragonès descarta ser vicepresidente de Illa o Puigdemont: "No lo seré tras haber sido president"]

"Entre los intereses del PSOE y de los catalanes, Illa elegirá los del PSOE, es lo que ha hecho siempre", ha indicado.

El prófugo de la Justicia ha vuelto a anunciar que Junts tumbará los Presupuestos del Estado para 2025, si mantienen lo que denomina "expolio" a Cataluña (después de que Sánchez renunciara a tramitar los Presupuestos de 2024, para evitar negociarlos con el partido independentista).

"Si nos quieren quitar la camisa, votaremos no", ha anunciado Puigdemont, "ante un Presupuesto español que no corrige el déficit, votaremos no. No podemos ser cómplices de uno de los principales problemas de Cataluña, que no es sólo una financiación injusta, es un expolio".

Y se ha preguntado: "¿Cuánta gente tiene capacidad de decir no a Sánchez? ¿Illa? ¿Alguien cree que hará como presidente lo que fue incapaz de hacer como ministro?"

Acuerdos secretos en Suiza

De este modo, Puigdemont ha convertido en el principal objetivo de sus ataques al candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa. Junts ya ha comunicado públicamente que no tiene intención de entablar ninguna negociación con el líder de los socialistas catalanes y que sólo negociará con la dirección nacional del PSOE. En Suiza, en secreto, y con el mediador internacional que negoció un acuerdo de paz entre el Gobierno de El Salvador y la guerrilla de aquel país.

Puigdemont ha vuelto a recurrir al agravio territorial al asegurar que, en los últimos ejercicios, el Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha ejecutado el 60% de las inversiones presupuestadas para Cataluña, mientras que el grado de ejecución para la Comunidad de Madrid ha sido el 137%.

Y ha vuelto a aludir así al candidato socialista a la presidencia de la Generalitat: "Este señor es un chollo para los madrileños, el PSOE tiene un negocio fantástico con Illa".

Evitando en todo momento la confrontación directa con Pere Aragonès (que le ha propuesto celebrar el debate electoral en el sur de Francia), Puigdemont ha asegurado que cuando Salvador Illa "habla de pasar página, quiere decir bajar la persiana de la lengua, de las reivindicaciones del dinero que nos corresponde y cada día se va a Madrid, de la internacionalización de nuestra cultura y la competitividad de nuestras empresas. Habla de bajar la persiana de la nación".

Que "tiemble" el Gobierno

Ante esta situación, ha dicho, los catalanes "tenemos un arma en el bolsillo, las urnas, que cuando decidimos usarla, el Gobierno tiembla. Y ahora toca hacer temblar al Gobierno".

"Hace falta un nuevo resurgir para evitar que la nación desaparezca", ha proclamado Carles Puigdemont ante los dirigentes de su partido, "hace falta liderazgo, coraje, determinación, resiliencia y no doblegarse ante las dificultades", virtudes de las que a su juicio carece el candidato del PSC.

El prófugo de la Justicia ha insistido en que los catalanes "necesitamos autoestima de país, moral de victoria, abandonar el derrotismo, la resignación a la que nos quieren condenar. Porque saben que desmovilizando, desanimando a la gente, haciendo que vaya con la cabeza baja, el país será menos exigente. ¡Les va de narices!"