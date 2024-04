Puigdemont avisa que dejará caer a Sánchez “si Illa hace un Collboni”

Carles Puigdemont advierte, desde Perpiñán (Francia), que dejará caer al Gobierno de Pedro Sánchez si el candidato socialista Salvador Illa "se hace un Collboni", es decir, si intenta presidir la Generalitat sin respetar la mayoría independentista del Parlament tras las elecciones del 12-M.

"Si el señor Illa hace un Collboni, ya sabe cuáles son las consecuencias. No entendería nadie que nosotros siguiéramos dando apoyo a una persona que no ganó las elecciones, el señor Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos", señala Puigdemont este domingo, en una entrevista concedida al diario elNacional.cat desde su refugio del sur de Francia.

"Yo espero que prevalezca el interés catalán, el interés del país, por encima del interés del PSOE", apostilla.

El fugitivo de la Justicia argumenta que, si de las elecciones autonómicas del 12 de mayo no surge una mayoría de los partidos independentistas, respetará que el exministro de Sanidad Salvador Illa intente formar gobierno.

Pero confía que el PSC no repitan la fórmula del Ayuntamiento de Barcelona, donde el socialista Jaume Collboni se convirtió en alcalde con el apoyo del PP, para evitar que ocupara el cargo el candidato de Junts, Xavier Trias.

"Él sabrá lo que tiene que hacer", dice Puigdemont en alusión a Salvador Illa, "pero no intercambiaremos nada con el PSC. Lo sabía perfectamente en Barcelona y Illa y Collboni decidieron pactar con el PP. Yo sólo espero, por el bien de los catalanes, que eso no lo repitan en Cataluña. Y no por el bien nuestro, es que no ha ido bien a Barcelona: no hay presupuesto en Barcelona, Barcelona tiene una mayoría muy débil, muy precaria, que no es capaz de sacar adelante los graves e importantes desafíos que tiene la ciudad. Yo no quiero eso para Cataluña".