Carles Puigdemont será candidato el 12-M para "restituir" su presidencia y "completar la tarea"

Carles Puigdemont será candidato y "será president". Lo primero lo confirmaba él mismo, en la tarde de este jueves, en una conferencia que convocó en Elna (Francia), a poco más de 20 kilómetros de la frontera española. Lo segundo es lo que repetían, desde tres horas antes, al menos, entre 700 y 1.000 convocados al evento. Y si no fuesen caras conocidas, era difícil discernir quiénes eran fans entusiastas y quiénes, además, eran líderes de Junts.

"Había anunciado que quería seguir en el Parlamento Europeo, porque nunca como ahora se había hablado tanto de Cataluña en términos políticos, porque el trabajo había sido bueno, pero quedaba mucho por hacer", ha anunciado Puigdemont.

"Pero yo no me acomodo, y no podría explicar que tras seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que hay oportunidad de recuperarla, de restituir la presidencia que nos quitaron de manera injusta, ilegítima e ilegal, con el 155, os anuncio que he decidido presentarme a las elecciones catalanas" del 12 de mayo. Y de "acabar la tarea de 2017".

Puigdemont incluso sugirió que debería encabezar "una lista unitaria" junto a Esquerra. "Estaremos de acuerdo en que deberíamos ir juntos", dijo para sorpresa de los asistentes, que aun así aplaudieron encantados. "Si os acordáis de Junts pel si, nada tuvo más fuerza que aquella candidatura y aquel Govern de unidad".

Admitió el protagonista que "no hay tiempo" para llegar a ese acuerdo, pero criticó veladamente por ello a ERC. "Ni unos ni otros podremos ser una fuerza mayoritaria en el Parlament por nuestro lado".

Por eso, el abrazo del oso de Waterloo acaba siendo más de palabra que real: "Debemos recuperar la unidad, porque para los partidos, sí; pero no ha habido un solo beneficio para el país con esta desunión".

El líder mitificado

La mitificación del líder es lo que los moviliza, y el credo indepe. Pancartas y banderas del "nostre president" flanqueaban el paso del secretario general, Jordi Turull; de la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras; de la presidenta, Laura Borràs... y de todos los altos cargos de Junts.

Uno de ellos, Josep Rius, portavoz de la Ejecutiva, había charlado con EL ESPAÑOL, antes del anuncio, orgulloso de "haber montado esto solo en cuatro días". Sonriente, acercó al reportero al patio aledaño a la sala de eventos de la Casa de la Vila de Elna, un pueblo francés cuyo alcalde "está siendo sometido a un proceso administrativo aquí en Francia, porque se empeña en que el idioma oficial del pueblo sea el catalán".

Jordi Turull, secretario general de Junts, sostiene una pancarta de Puigdemont, este jueves en Elna (Francia). ADP

En la calle, es cierto, muchos comercios rotulan en esa lengua, pero también en castellano… y en francés, claro, la mayoría.

"Hemos puesto ahí más sillas, porque se desbordaba de peticiones. Al final, seremos unos mil", se ufanaba Rius. "Elna significa mucho para el independentismo, y los mensajes que recibo de mucha gente confirman el éxito de esta convocatoria. Puigdemont será president, y Sánchez tendrá que cumplir lo pactado".

O sea, ¿la negociación de un referéndum de autodeterminación? "Eso está en los acuerdos, ¿no? Mientras negocie, no iremos por la vía unilateral, pero él sabrá".

La promesa del referéndum

Al expresident fugado lo animaron a tomar esta decisión la conjunción de la amnistía y el adelanto electoral en Cataluña. El calendario posterior al 12-M le permite soñar con que la ley esté publicada a tiempo de regresar para la investidura.

Pero lo que animaba el acontencimiento no era la política, sino la promesa que trae consigo. Tras la amnistía, viene el referéndum. Y esta vez, con papeles firmados por el Gobierno del Estado que admiten que hay que negociar sobre esa base...

Tres horas antes del evento, la plaza del Ayuntamiento de Elna ya presentaba una larga cola de adeptos. Entre 500 y 700 jóvenes, unos cuantos; cuarentones, la mayoría; y una gran cantidad de señores y señoras mayores. Ellos, alguno, con barretina; ellas unas pocas más, con esteladas al cuello o colgadas del bolso.

Las mismas banderas que luego ondearían y aventarían cuando apareció, entre vítores, "el 130".

Carles Puigdemont es uno de los mitos de la Generalitat ideal del catalanismo, ésa que asegura que hubo un obispo que la presidió por primera vez en el siglo XV y que, en línea casi genealógica -cual descendiente del fundador de una tierra prometida-, llegó hasta él. Un libertador que fracasó, pero que igual que la Diada Nacional celebra cada año una derrota, ha sido elevado a los altares con veneración y "super liderazgo político".

En realidad, sólo presidió la Generalitat algo más de año y medio, entre principios de 2016 y el 28 de octubre de 2017. Aquel día dejó de ser molt honorable de título y pasó a ser expresident tras ser destituido por mor del 155. Y a la mañana siguiente, se esfumó. Y pasó a ser "el fugado" o el "president legitim", según.

Fieles entusiastas de Carles Puigdemont esperan turno, este jueves, para entrar a la conferencia de Elna (Francia). ADP

Desde entonces, todo el relato gira, más o menos intensamente, alrededor de él. De sus soflamas en Twitter, primero; de sus desafíos a las leyes (la española, la belga, la alemana, la italiana, la francesa y la europea), después. Y de sus exigencias en la mesa de Ginebra, mareando al PSOE para cobrarse siete votos imprescindibles para Pedro Sánchez.

El pueblo de Elna es lo más cerca que ha estado, desde entonces, a España -"a Catalunya", corrigen sus correligionarios y los diputados de Junts aquí reunidos-.

Y es la localidad donde se imprimieron los seis millones de papeletas del referéndum ilegal del 1-O, donde estaba el almacén que escondió las urnas de fabricación china que llegaron por barco, poco antes, a Marsella.

Porque, para estar infiltrados y espiados por el CNI, lo cierto es que los agentes secretos, a la orden de aquel Gobierno de Mariano Rajoy (PP), no rindieron lo mismo que, digamos, los fabricantes (también chinos, casi todos) de las enseñas españolas que poblaron millones de balcones aquellos días en el resto de España.

El manejo del relato

Este jueves, Puigdemont ha adelantado el happening indepe que tenía previsto en el mismo escenario el próximo 20 de abril.

Un Consell Nacional de su partido lo iba a proclamar candidato a las elecciones europeas. Pero el adelanto de las catalanas, anunciado la semana pasada, cambió la hoja de ruta. En solo ocho días, el Ayuntamiento de Elna, tierra de promisión catalanista en el Rosellón francés -"la Catalunya nord para nosotros", insisten las fuentes- organizó un acto multitudinario para anunciar que sí, que "Puigdemont vuelve" y que "lo hará como president".

Cientos de fieles de Puigdemont se agolpaban tres horas antes, este jueves, ante el Ayuntamiento de Elna (Francia). ADP

Eso, evidentemente, dependerá de los catalanes, que votarán el 12 de mayo. Y de la Junta Electoral, que debe aceptar su inscripción como elegible en tanto que empadronado en Gerona, a pesar de llevar seis años y medio residiendo en Waterloo (Bélgica).

Es curioso cómo maneja Junts el relato. Nadie podría creer que este acto/conferencia se iba a montar si no era para anunciar que el president en el exili será su cabeza de lista y aspira a encabezar el próximo Govern. Pero la falta de confirmación oficial alimentó las tertulias madrileñas de periodistas y políticos hasta la noche anterior.

Incluso desde Moncloa se había insistido a este periódico en que "no está nada claro" que Salvador Illa fuera a tener que enfrentarse al mitificado líder del procés.

Pero, en realidad, nadie lo dudaba. Simplemente, las fuentes para asegurarlo, eran anónimas. Lo mismo que las que, a la salida de esta fiesta separatista al otro lado de la frontera, aún aventaban que "el 130 volverá en cuanto la amnistía esté en el BOE, y que pase lo que tenga que pasar".

Ése es el relato, el que convierte al protagonista que huyó en héroe de la resistencia. Y a sus votantes, militantes y simpatizantes en fieles que esperan, mirando arriba (en este caso al norte de la frontera), su venida como la de un mesías.