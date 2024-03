Feijóo carga contra el Gobierno: "No sirve para gobernar, sirve simplemente para estar"

El título con el que Alberto Núñez Feijóo resume la semana es breve: "Un desgobierno en descomposición". Sin presupuestos a la vista, el líder del Partido Popular sentencia: "Este gobierno no sirve a su pueblo, sirve a sus socios; no sirve a España, sirve a Pedro Sánchez; no sirve para gobernar, sirve simplemente para estar".

Desde Ávila, donde ha congregado a los presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consells que su formación tiene repartidos por toda España, el jefe de la oposición ha descrito la situación actual como "de urgencia nacional" por tres razones.

La primera, por "un PSOE que ha sobrepasado ya todos los límites políticos, éticos y legales de la decencia y dignidad". La segunda, por "un completo desgobierno que ha renunciado a aportar a los españoles nada más que aquello que exigen los socios -que además no quieren ser españoles-".

Y la tercera, por "un presidente que sólo lucha por estar un día más en la Moncloa pero que ya no ejerce de presidente; ni le dejan, ni puede, ni sabe, ni quiere ser otra cosa que sí mismo".

Feijóo ha asegurado que "por las elecciones catalanas" se ha aprobado en el Congreso de los Diputados "la ley de amnistía". Y nada más. Porque ni Sánchez ni sus socios han aprobado "la ley de presupuestos". Tampoco lo han intentado.

El adelanto de los comicios en la región catalana, según el presidente de los populares, "ha acreditado que lo único para lo que ha servido el primer año de legislatura es para aprobar una ley: la ley que ha convertido a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno después de perder y que le deja estar en la Moncloa un tiempo más, hasta que le dejen caer".

Sobre la ausencia de cuentas públicas para este año, ha incidido Feijóo: "No han aprobado los presupuestos de los pensionistas, de los servicios públicos, de las Administraciones públicas, de los ciudadanos, para eso no ha habido tiempo; pero para amnistiar a un conjunto de ciudadanos que han sido condenados y otros que están buscados por el Tribunal Supremo eso han tenido todo el tiempo".