Bolaños acusa a Ayuso de hacer de Madrid "un nido de odio y crispación" y de "convivir con el delito"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este viernes a Isabel Díaz Ayuso de hacer de Madrid "un nido de odio y crispación" y tener "el umbral de la mentira y del delito muy alto", tanto que "convive con normalidad con el delito".

Bolaños ha admitido que se siente dolido de ver en lo que Ayuso ha convertido Madrid. "Denigra a quien piensa distinto", ha señalado en un acto de la Cadena Ser en Bilbao. "Creo que los madrileños ya se están dando cuenta de que tanta crispación busca evitar que se hable de la incompetencia de las políticas que lleva a cabo", ha añadido.

"Madrid era una comunidad muy querida, muy hospitalaria, muy respetada fuera de sus fronteras y por toda España, se está convirtiendo en un nido de odio, de crispación y de mentiras. Y me duele, me duele como madrileño y me duele como español", ha dicho.

A su juicio, "la manera de hacer política de la señora Ayuso es generar odio al diferente, generar crispación, generar mentiras para defender sus propios postulados, y para deshumanizar y denigrar a quien piensa distinto".

Frente a esto, Bolaños ha dicho creer "en una España completamente distinta, donde te sientas con personas que piensan diferente, intentas llegar a acuerdos, intentas mejorar la situación en tu país". "Por tanto, a mí la comunidad me duele, porque creo que, efectivamente, se ha convertido en un nido de insatisfacción y de odio", ha reiterado.

Sobre los apoyos que concitan Ayuso y el PP, que les lleva a ganar las elecciones, ha afirmado que "los procesos políticos tienen un inicio y tienen un fin". A su juicio, está creciendo el descontento de la ciudadanía madrileña ante "esa manera tan crispadora, de generar continuamente insultos y falsos titulares para que no se hable sobre las políticas concretas que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad", que "son de una incompetencia indiscutible". Así, se ha mostrado convencido de que esa forma de hacer política "se está agotando".

"Convive con el delito"

El dirigente socialista ha ido un paso más allá y ha acusado a la presidenta madrileña y el PP de "convivir con normalidad con el delito". "Ese es el problema", ha subrayado, para comparar "la diferencia" de actitud del PSOE y de los populares ante los casos de corrupción "que pueden surgir en cualquier partido".

"Cuando surge algún caso de corrupción en el entorno del PSOE se le expulsa inmediatamente, se pide que todo el peso de la Ley caiga sobre esa persona y se colabora con la justicia, todo lo contrario que en el PP, que se ataca a las instituciones, a la Agencia Tributaria, a la Fiscalía, se ataca a los jueces si procede, se miente de manera flagrante, no se colabora con la Justicia y se destrozan pruebas si es necesario para que la Justicia no pueda hacer su trabajo", ha indicado.

También ha añadido que no espera "nada" de ella, tras conocerse el escrito que la pareja de Díaz Ayuso envió a la Fiscalía -en el que reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021-, porque "tiene el umbral de la mentira y del delito muy alto".

"Hijo de fruta"

Misma línea ha mantenido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que ha censurado la "mentira pública" de Ayuso tras asegurar que Hacienda le debe 600.000 euros a su novio.

"Ayuso ensució a los defensores públicos, a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria", ha afirmado este viernes en una entrevista en TVE en la que ha remarcado que "una persona que habla tanto de libertad tiene que pagar sus impuestos, también su pareja". "Cuando tu defensa es manchar instituciones públicas es que no tienes defensa", ha añadido.

Alegría ha eludido reprobar las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X, donde ayer se refirió a la pareja de Ayuso como "testaferro con derecho a roce" y recordó que la dirigente popular llamó a Pedro Sánchez, "hijo de fruta, por no decir lo que todo el mundo y que todos los ciudadanos saben". "No es exactamente que me gusten las mandarinas", ha enfatizado.