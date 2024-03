Ábalos y Víctor de Aldama se reunieron con Hidalgo tres días después de su cita con Delcy en Barajas

El entonces ministro José Luis Ábalos, Javier Hidalgo (CEO de Globalia) y Víctor de Aldama se reunieron en un reservado de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) el 23 de enero de 2020. Es decir, sólo tres días después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, permaneciera durante 14 horas en el Aeropuerto de Barajas. La número dos del chavismo fue recibida por Ábalos y sus hombres de confianza, entre los que se encontraba Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF.

Aquella noche, la mano derecha de Nicolás Maduro dejó 40 maletas, de las que se desconoce su contenido, en territorio español. Sobre la mandataria venezolana pesaba en aquel momento la prohibición de pisar el suelo de la UE, debido a las sanciones comunitarias contra el régimen bolivariano.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL por varios testigos presenciales, la conversación entre el ministro de Transportes, el consejero delegado de Globalia y Aldama, el comisionista detenido en la Operación Delorme, se produjo en una zona reservada del stand de Air Europa, en la famosa feria de turismo que se celebra en el recinto ferial de Madrid. Además del presidente del Zamora CF, en esta misma operación policial también fue detenido Koldo García, asesor del ministro y entonces alto cargo del Ministerio de Transportes.

Aquel 23 de enero, José Luis Ábalos acudió a Ifema con todo su séquito. En las imágenes difundidas por el propio ministerio se aprecia que Ábalos compareció con su equipo al completo. Es entonces, al llegar al puesto de la compañía Air Europa, cuando intercambian las primeras palabras.

La reunión de Ábalos con Hidalgo y De Aldama se alargó durante al menos veinte minutos. Estas mismas fuentes destacan a este periódico que el ministro acababa de conocer que su encuentro con Delcy Rodríguez se iba a hacer público.

La preocupación del ministro era manifiesta, afirman fuentes cercanas al entorno del entonces titular de la cartera de Transportes que presenciaron ese encuentro. Hidalgo y el ministro comenzaron a hablar durante un largo rato y en un momento dado se alejaron del grupo principal, para seguir conversando en un lugar apartado. Minutos después se unió Víctor de Aldama.

Junto al exsecretario de Organización del PSOE estaba también Rubén de Aldama, escolta del entonces ministro y hermano de Víctor, quien por aquel entonces era asesor de Air Europa. Precisamente, entre septiembre y diciembre de 2019 tuvo el encargo de tratar de repatriar los 176 millones de euros que el estado de Venezuela adeuda a la aerolínea, parte del grupo Globalia. Si lograba resolverlo, Víctor de Aldama recibiría algo más de 4,5 millones de euros.

Rubén de Aldama con corbata, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama en FITUR minutos antes de la reunión con Javier Hidalgo

El contrato entre la compañía y el comisionista y presidente del Zamora CF está incluido en el sumario del caso Koldo, que investiga el supuesto cobro de comisiones de la trama vinculada a De Aldama y Koldo García a través de los contratos adjudicados por Transportes y otros ministerios durante la Covid-19.

De hecho, el entonces asesor de Air Europa habría acudido a Barajas el día que Delcy desembarcó junto a Koldo, Ábalos y el comandante Rubén Villalba, uno de los dos miembros de la Guardia Civil detenido en esta causa.

La noche en Barajas

Cuando visitó Barajas, pese a tener prohibido pisar el espacio Schengen, la dirigente chavista Delcy Rodríguez lo hacía en calidad de vicepresidenta de Venezuela. Es decir, se trata de la número dos de Nicolás Maduro, quien sigue gobernando Venezuela con puño de hierro como sucesor de Hugo Chávez.

El sumario del caso Koldo, que obra en poder de este periódico, revela expresamente que Hidalgo fichó a Aldama para "la realización y consecución de las operaciones y actos de comercios necesarios" a fin de que Air Europa cobrase lo adeudado por el país latinoamericano.

La deuda en cuestión era de unos 176 millones de euros (200 millones de dólares) en pasajes que no se le habían pagado a la compañía y que estaban retenidos por el Gobierno de Maduro.

Por aquella época, y todavía hoy, Venezuela no permitía la salida de sus divisas a otros países. Por ello, Air Europa contrató a Aldama para que hiciera las "gestiones necesarias" —así lo establece el contrato— para solucionar el conflicto. Y esa noche de enero de 2020, quien apareció en Barajas no era sino la número dos del Gobierno chavista, uno de los grandes motivos de preocupación desde aquel momento tanto para José Luis Ábalos como para el Gobierno del que éste, entonces, formaba parte.

La relación con Venezuela

Los lazos con Venezuela en la trama de la Operación Delorme no terminan en Delcy Rodríguez. Datos incluidos en el sumario y otros tantos recabados por EL ESPAÑOL constatan conexiones de la red con el régimen chavista.

Tal y como ha revelado este periódico, la trama de Koldo García Izaguirre, repatrió grandes cantidades de dinero en efectivo desde República Dominicana y Miami (EEUU), según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 22 de febrero.

La persona que se encargó de repartir miles de euros en efectivo en República Dominicana fue Aránzazu Granell Barbadillo (apodada Arancha), empleada de los laboratorios Pronalab, ubicados en Santo Domingo, la capital del país caribeño.

Según ha podido conocer en exclusiva EL ESPAÑOL, la persona que se oculta tras Pronalab es Jorge Brizuela Guevara, un empresario, exmilitar y agente secreto de Venezuela vinculado también a la mafia rumana de Quintana Roo (México), según consta en diversos archivos de inteligencia de la CIA y de la Secretaría de Defensa Nacional de México.

En los WhatsApps de varios de los detenidos figuran conversaciones con Arancha, la empleada de esa empresa del espía venezolano. El 18 de enero de 2022, la mujer le envía una foto de paquetes de dólares a César Moreno, uno de los empresarios amigos de Víctor de Aldama arrestados. Arancha dijo que tenía "una barbaridad" de billetes, por lo que concretó una cita con él para trasladarle el dinero en efectivo.

El empresario respondía así: "A ver... Ahora te cuento: los euros sí que no los vamos a llevar y dólares... Es que tenemos que verlo, nos vamos a Miami y no puedo llevar más; en total 10.000 dólares cada uno, no podemos llevarnos más... Entonces, la idea era llevarnos sólo billetes de cien, para que no ocupe tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también y sumar... Entonces, ahora te digo a ver cómo lo hacemos, el resto no nos lo podemos llevar y nos vamos ahora a las cinco de la tarde en el vuelo, ¿vale? Ahora te ... Ahora te cuento".