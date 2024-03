El PP manda un escrito a Armengol para avisarle de que su continuidad en el Congreso es "insostenible"

El PP ha reclamado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, su "inmediata dimisión" por "su presunta relación" con el 'caso Koldo' cuando presidía Baleares, advirtiéndole de que su continuidad al frente de la Cámara Baja es "insostenible" debido al "descrédito intolerable" que ocasiona su posible implicación en la trama siendo la tercera autoridad del Estado.



En un escrito dirigido a la presidenta del Congreso y que registrará este lunes en la cámara baja, el PP pide formalmente la dimisión de Armengol, tras varios días reclamando su salida como presidenta del Congreso tras estallar el 'caso Koldo'.



El Gobierno balear que presidía Armengol certificó en agosto de 2020 que la empresa del caso Koldo llevó a cabo "de manera satisfactoria" el suministro de mascarillas contratado por 3,7 millones de euros aunque, tres años más tarde, acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.

Dice el PP que "con el fin de preservar el decoro de la Cámara, el prestigio de la Institución y el respeto a todos los españoles que están contemplando cómo la tercera autoridad del Estado se encuentra presuntamente relacionada con una gravísima trama corrupción", reclama "su inmediata dimisión como presidenta del Congreso" ya que la situación actual es "insostenible".



Los populares destacan que "nunca en la historia de nuestra democracia un presidente del Congreso en ejercicio se ha visto relacionando con un caso semejante", lo que está "suponiendo un descrédito intolerable para la dignidad de la institución".

Los hechos que hemos conocido en las últimas semanas y su relación con ellos, "le inhabilitan para continuar un solo día más" como presidenta de la cámara baja porque "los datos de su relación con la empresa y los distintos actores de la trama corrupta, arrojan un relato fáctico difícil de justificar por su parte".



El grupo parlamentario popular explica que "más allá del absoluto respeto a la presunción de inocencia y del deseo firme de que usted ofrezca (cuanto antes) las explicaciones públicas oportunas para defenderse", entiende que Armengol "está causando un enorme daño al prestigio del Congreso y de la democracia española".

Y señala que "en estos momentos su actuación como presidenta del Gobierno balear está siendo investigada por la Guardia Civil, el juez instructor de la causa e incluso por Fiscalía europea, ante la posible utilización fraudulenta de Fondos Europeos", si bien, hasta la fecha, el juez no ha citado a Armengol ni como investigada ni como testigo de la causa.



La Conselleria de Salut del Gobierno balear emitió un certificado el 12 de agosto de 2020 en el que hacía constar, a petición de la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que no se tenía "conocimiento" en ese momento "de ninguna incidencia" y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios.



El certificado, que obra en el sumario del caso Koldo, se expidió a los efectos de la "participación" de la sociedad sobre la que pivota la investigación que dirige la Audiencia Nacional "en concursos públicos" y estaba firmado por el subdirector de compras y logísticas del servicio de salud de las islas, Antonio Mascaró.



El Govern compró en 2020 casi 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a esta empresa, pero, una vez suministradas, según informó la Conselleria, se solicitó un análisis y se determinó que las mascarillas no cumplían con los requisitos FFP2.



La administración balear, todavía presidida por Armengol, acabó reclamando en 2023 a la empresa del caso Koldo 2,6 millones de euros, un asunto que, según el sumario, preocupó mucho a varios empresarios investigados y en el que habría tratado de intermediar a su favor Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos.