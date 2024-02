Ábalos: "Estoy abierto a dimitir para ejemplarizar la vida pública, no para dar tributo a la derecha"

El exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos ha anunciado este sábado, a raíz de la 'operación Delorme', que se planteará dejar el acta de diputado en el Congreso siempre que sirviese para "ejemplarizar la vida pública", aunque ha subrayado que no está incluido en la querella de la Fiscalía y ha descartado tener ninguna responsabilidad en los hechos investigados.

"Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento", ha explicado Ábalos en una entrevista en La Sexta, en la ha incidido que sin embargo ahora no es miembro del Ejecutivo y que en el ámbito de sus funciones como diputado no tiene "ninguna responsabilidad".

Ábalos ha recordado que no está "acusado por nada" y que no está implicado en ninguna trama de corrupción, y que en todo caso se le puede reprochar su "capacidad política para seleccionar al personal" y el haber confiado en personas que le decepcionaron. "Si eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo ya (...) me parece tremendo", ha proseguido.

El diputado socialista ha aprovechado la entrevista para recordar su lealtad al Partido Socialista y para aludir al caso de mascarillas que se investigó en el caso de la Comunidad de Madrid.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan