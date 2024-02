Actualidad política, en directo | Marta Lois acusa a Besteiro de machista por burlarse del cartel de Ana Pontón

"Estamos en ruta... Hoy había mucha gente y la veo muy enchufada". Alfonso Rueda (Pontevedra, 1958) atiende a EL ESPAÑOL | Porfolio este viernes desde San Cipriano de Viñas (Orense), recién montado en la furgoneta tras su primer mitin de campaña. De aquí al próximo 18 de febrero tendrá la vida de un torero en plena temporada. El reto es de puerta grande o enfermería. El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la reelección mantiene la guardia alta aunque las encuestas le sean favorables. Nadie en su entorno levanta las campanas al vuelo. En su mano, las llaves del Palacio de Monte Pío, pero también el estado de ánimo del PP.

"No me vale otra cosa que no sea tener mayoría absoluta", reconoce y sabe Rueda. "No lo concibo, no tengo un plan B: o tengo mayoría, o no puedo ser presidente". ¿No le da vértigo tanta responsabilidad? "Después de haber tenido cuatro mayorías absolutas y la confianza de la gente, siento más presión que vértigo. Lo honrado es decirlo, y yo se lo digo a la gente", sigue el candidato del PP.