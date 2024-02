Feijóo: "El Gobierno de España es un bochorno para Europa, el de Galicia un ejemplo para España"

Una vez más, Pontevedra. Una vez más, la plaza de toros, el lugar en el que el Partido Popular de Galicia encomienda sus victorias electorales desde 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo logró su primera puerta grande. Luego vinieron tres más. Quedan quince días para saber si esta vez el refranero taurino, "no hay quinto malo", se cumple.

Por lo pronto, los populares han recibido este sábado "un chute de energía" en la alternativa de Alfonso Rueda, debutante en los comicios del próximo 18-F. Su reto es recorrer la misma senda que su antecesor, esquivando la enfermería con una mayoría absoluta que amarre para el PP uno de sus fortines más preclaros: la Xunta.

En el centro del coso lerense, a las cinco de la tarde, a los cinco en punto de la tarde, entre banderines blancos y azules, han irrumpido los tres actuantes: Mariano Rajoy, Feijóo y Rueda. En los tendidos, más de 14.000 personas, según los organizadores. "Aquí uno entra de candidato y sale de presidente de la Xunta", ha sido la frase con la que, oficialmente, Feijóo ha cedido los trastos a Rueda.

Si en Galicia sólo hay dos escenarios posibles, una mayoría absoluta del PP o una agrupación de izquierdas liderada por el BNG, el presidente nacional de los populares ha sentenciado hoy: "El Gobierno de España es un bochorno para Europa, el de Galicia, un ejemplo para España".

Frente a un Gobierno que otorga "privilegios a unos pocos", Feijóo ha reivindicado la bandera de la "igualdad para todos". La receta, en su opinión, es simple: "Menos Sánchez y más Rueda". Dejando a un lado la ideología, ha preguntado: "¿Qué bien puede hacer a nuestra tierra el desgobierno que estamos viviendo en España?".

"Ninguno", ha zanjado. Decidido a convertir las gallegas del 18-F en un plebiscito sobre Sánchez, el presidente popular ha recalcado hoy que "Alfonso Rueda es la respuesta que Sánchez no quiere escuchar". De los planes del jefe del Ejecutivo en Galicia, ha advertido: "No le importa pedir los votos para el BNG, Sumar y Podemos; después de destrozar su partido en toda España no le importa destrozar a su partido en Galicia para que después Rueda no pueda gobernar".

El discurso de Feijóo, básicamente, ha consistido en trazar paralelismos: "Mientras subestiman la inteligencia de la gente con engaños y mentiras, la política gallega es la política de la honestidad y de la verdad; mientras colonizan las instituciones y quieren suplantar a los jueces, en Galicia se invierte en la modernización de la Justicia; mientras Sánchez sólo mira por su interés, Rueda sólo mira por Galicia".

