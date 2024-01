El PSOE renuncia a la "transparencia": ocultará las citas con Junts en Ginebra si no hay acuerdos

El PSOE se niega a revelar si esta semana tendrá lugar la reunión prevista con Junts en Ginebra. Fuentes del partido reconocen ahora que sólo darán a conocer ese tipo de encuentros si en ellos se llega a algún acuerdo concreto, o que implica renunciar a "la transparencia" que los socialistas han venido defendido.

Hasta este momento, el PSOE se había regido en este asunto bajo el lema de "discreción en las negociaciones, transparencia en los pactos". Pero esa discreción implicaba exclusivamente no comentar los detalles de las negociaciones para evitar la presión desde el exterior. Ahora no se conocerán siquiera los encuentros en los que no haya pactos concretos.

Este paso implica un nuevo cambio de estrategia del PSOE, que sí había estado anunciando los encuentros. Hace sólo una semana, la nueva portavoz de la formación, Esther Peña, aseguró que el secretario de Organización, Santos Cerdán, iba a cumplir con el compromiso de mantener una reunión mensual "de contenido" con los responsables de Junts.

Con sus palabras, Peña venía a confirmar que Cerdán se reuniría con Carles Puigdemont de nuevo en Ginebra y que lo haría este mes de enero –que termina el miércoles–, ya que la anterior cita fue el 2 de diciembre.

"No les puedo confirmar lugar, fecha, ni hora… cuando lo sepamos, lo haremos", aseguró, diciendo que informaría de los detalles de la reunión. Ahora no queda nada de eso.

Cuando el pasado 2 de diciembre Cerdán se reunió con Puigdemont en Ginebra, la reunión se conocía de antemano y, al término de la misma, los socialistas emitieron un comunicado para dar a conocer algunos detalles. La gran noticia en ese momento es que iban a contar con un mediador internacional, el salvadoreño experto en guerrillas Francisco Galindo Vélez.

El pasado 17 de enero hubo otra reunión entre Cerdán y Jordi Turull, secretario general de Junts, en el Congreso de los Diputados. También entonces fue anunciada de antemano. Como no hubo ningún tipo de acuerdo concreto, ambas partes se limitaron a calificarla de "reunión de trabajo".

Bajo la premisa que imperará a partir de ahora, reuniones como la de Cerdán y Turull ya no se darían a conocer, a pesar de que en ella se hablan cuestiones clave para la legislatura y que afectan a los ciudadanos, como el traspaso de las competencias de inmigración, la última de las cesiones del Gobierno a los independentistas.

Según las fuentes del PSOE, están intentando mostrar que las reuniones están dentro de la "normalidad" y aseguran que no se informará de ellas como tampoco se informa de las reuniones con otros partidos políticos. Sin embargo, las citas con el resto de los partidos políticos se producen en el marco de las conversaciones entre partidos en el Congreso y no ante mediadores internacionales en el extranjero.

La estrategia que está llevando Ferraz en sus relaciones con Junts está llevando a los socialistas a sufrir malos tragos. Por ejemplo, dijeron que el terrorismo era una "línea roja" en la Ley de Amnistía y al final acabaron cediendo a las enmiendas para amnistiar parte de los delitos de terrorismo.

Eso mismo está pasando con las enmiendas que Junts ha mantenido vivas y que buscan blindar aún más a Carles Puigdemont. Hoy se votarán en el Congreso, pero mientras unas fuentes del PSOE han dicho que votarán en contra, otras han dejado la puerta abierta a aceptarlas. Este lunes, a unas horas de la votación, los diputados aún no sabían qué tendrán que hacer.

