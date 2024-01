El PSOE no contempla expedientar a Page tras sus críticas al partido y a la amnistía pactada con Junts

La dirección del PSOE no tiene intención de tomar medidas disciplinarias contra el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general en esta comunidad, Emiliano García-Page, por sus críticas contra el partido y la Ley de Amnistía pactada con las formaciones independentistas.

No contemplan por tanto abrir un expediente a Page, según trasladan a Europa Press fuentes de Ferraz, a pesar de las declaraciones que han desatado un enfrentamiento público entre el barón socialista y los principales dirigentes del PSOE.

García-Page, principal voz crítica dentro del partido contra la amnistía y los distintos acuerdos con el independentismo catalán y vasco, dio un paso más al señalar que el PSOE estaba "en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional", después de que el Gobierno accediese a acotar los delitos de terrorismo que quedan excluidos de la Ley de Amnistía. En este sentido, señaló que "no hay terrorismo bueno y malo".

Ferraz censura a Page

Las palabras de Page provocaron la reacción inmediata de la cúpula socialista, que suele mantener un perfil bajo cuando se produce alguna voz discrepante al interior del partido. El secretario de Organización, Santos Cerdán, fue el primero en pronunciarse al señalar que la mayoría tiene claro lo que es el terrorismo y Page también debería saberlo.

"Todo terrorismo es malo, García Page. El problema planteado por otros es, ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", escribió en un mensaje en X.

Page cree que el PSOE se encuentra "en el extrarradio" de la Constitución

Muy contundente se mostró también el ministro de Transportes, Óscar Puente, que señaló que "quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo" dejando claro que el PSOE está en el centro de la Constitución". A ello respondió poco después Page: "Toda mi vida me la he pasado ganando al PP y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo: ganar al PP".

Pocas horas después de sus críticas al PSOE y a la amnistía, Page alimentó aún más la polémica. En conversación en Fitur con tres barones del PP (Juanma Moreno, Carlos Mazón y Fernando López Miras), el socialista habló abiertamente sobre su situación ante la dirección del PSOE en presencia de varias cámaras de televisión.

"Están a punto de extraditarme"

"A mí están a punto prácticamente de extraditarme", afirmó García-Page, sobre sus discrepancias con la dirección nacional de la calle Ferraz. A lo que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, le replicó en tono jocoso: "Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía".

"Eso me dijeron el otro día en una reunión. Digo, 'serán hijos de...'", continuó Page, al tiempo que López Miras le ha apuntado: "Tú los tienes nerviosos todo el día". Finalmente, Page ha zanjado la conversación informal revelando su situación en el PSOE tras los pactos con los independentistas y la Ley de Amnistía: "Yo sufro que no te imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima. Echar a todo Dios que se le opone".

Reunión informal de presidentes de CCAA del PP con Page:

Page: “A mí [los de mi partido] están a punto prácticamente…de extraditarme”

Mazón: “No pasa nada, luego te dan la amnistía”

En los últimos años el PSOE ha expulsado de sus filas al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, en diciembre de 2022, por considerar que había pedido el voto para la candidata del PP a las elecciones de Madrid celebradas un año antes, Isabel Díaz Ayuso.

El pasado mes de septiembre expulsaron al exsecretario general del PSOE de Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, bajo la acusación de reiterado menosprecio a las siglas del partido por sus declaraciones sobre la posibilidad de que Sánchez pactase con Junts una Ley de Amnistía para favorecer a Carles Puigdemont.

Las reacciones de las palabras de Page continúan este jueves. La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, las ha rechazado al señalar que "no se corresponden con la realidad" y que lo busca es "notoriedad" advirtiéndole de que "ese no es el camino".

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que censuró las palabras del presidente castellano manchego afirmando que el PSOE ha estado "desde el minuto uno" con la Constitución y quien le sitúe en el extrarradio de la misma desconoce la historia socialista.