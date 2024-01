Montero acusa a Page de buscar "notoriedad" y le advierte de que "ese no es el camino" tras sus críticas

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, cree que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, busca "notoriedad" al discrepar con el Gobierno y situar al PSOE en "el extrarradio de la Constitución" advirtiéndole de que "ese no es el camino".

Montero ha señalado que el PSOE "siempre" trabaja garantizando el cumplimiento de la Constitución a pesar de "los ataques que estos días ha recibido por parte del PP, que incluso ha llegado a afirmar que en este país no existe Constitución".

Sobre las polémicas declaraciones de García-Page, que también ha asegurado que "en el PSOE están a punto de extraditarme" en un corrillo con presidentes del PP, María Jesús Montero ha sido contundente al dejar claro que en absoluto comparte "una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia" con las estrategias del Gobierno y del partido.

Page cree que el PSOE se encuentra "en el extrarradio" de la Constitución

"Ese no es el camino. El camino es ser capaces, entre todos, de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha", ha señalado la también vicesecretaria general del PSOE, que ha insistido en que las afirmaciones de García-Page "no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando" en torno a la Ley de Amnistía.

Al ser interrogada sobre si Page sigue teniendo sitio en el PSOE, la número dos del partido ha repetido que "no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando con las estrategias del Gobierno y del partido". A renglón seguido ha dejado la responsabilidad en manos del presidente de Castilla-La Mancha. "A partir de ahí cada uno tiene que hacer su propia reflexión".

"En el extrarradio de la Constitución"

Montero se ha referido así a las críticas de Page a la Ley de Amnistía después de que el presidente de Castilla-La Mancha, a preguntas de los medios en Fitur, afirmara este miércoles que el PSOE se encuentra ahora mismo "en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional" después del último pacto alcanzado con Junts para acotar los delitos de terrorismo que estarán incluidos en la Ley de Amnistía, aseverando además que "no hay terrorismo bueno y terrorismo malo".

No obstante, Page aseguró inmediatamente después de estas palabras que el PSOE "no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente" ya que "tiene muy claro lo que es" la Carta Magna. También criticó que su partido negocie la aministía asegurando que los independentistas catalanes "no buscan sólo la amnistía, buscan la impunidad" y consideró que "es más prudente" esperar a ver "el texto final de la ley o la última exigencia que tenga Puigdemont". "No quiero ser un comentarista del día a día", dijo.

Reunión informal de presidentes de CCAA del PP con Page:

Page: “A mí [los de mi partido] están a punto prácticamente…de extraditarme”

Mazón: “No pasa nada, luego te dan la amnistía”

"En el PSOE están a punto de extraditarme"

Pocas horas después, otras palabras de Emiliano García-Page alimentaron aún más la polémica. En conversación en Fitur con tres barones del PP (Juanma Moreno, Carlos Mazón y Fernando López Miras), el socialista habló abiertamente sobre su situación ante la dirección del PSOE en presencia de varias cámaras de televisión.

"A mí están a punto prácticamente de extraditarme", afirmó García-Page, sobre sus discrepancias con la dirección nacional de la calle Ferraz. A lo que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, le replicó en tono jocoso: "Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía".

"Eso me dijeron el otro día en una reunión. Digo, 'serán hijos de...'", continuó Page, al tiempo que López Miras le ha apuntado: "Tú los tienes nerviosos todo el día". Finalmente, Page ha zanjado la conversación informal revelando su situación en el PSOE tras los pactos con los independentistas y la Ley de Amnistía: "Yo sufro que no te imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima. Echar a todo Dios que se le opone".

La respuesta de Ferraz

Óscar Puente, que señaló que "Toda mi vida me la he pasado ganando al PP y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo: ganar al PP". La respuesta del Gobierno y del PSOE no se hizo esperar. Muy contudente se mostró el ministro de Transportes,, que señaló que "quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo" dejando claro que el PSOE está en el centro de la Constitución". A ello respondió poco después Page:y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo: ganar al PP".

A las críticas a Page se ha sumado también el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "Todo terrorismo es malo, Page. El problema planteado por otros es ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", escribió en la red social X.

También el que fuera ministro de Transportes y ahora diputado por Valencia, José Luis Ábalos, ha dado un tirón de orejas al presidente castellanomanchego. "El que gana a la derecha y a la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Yo gano. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones", ha criticado tras citar algunas de las "tropelías" del PP como "bloquear la renovación del CGPJ, deslegitimar al Tribunal Constitucional, despreciar al Congreso, subvertir la función constitucional del Senado, espiar y elaborar informes falsos para destruir a los adversarios políticos, corromper a la Policía o ir dopado a las elecciones".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se ha referido a esta cuestión y ha afirmado este jueves que el PSOE "nunca ha estado en el extrarradio de la Constitución", sino que ha sido la formación política que ha estado con el texto constitucional "desde el minuto uno".

