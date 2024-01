Page lanza su ataque más duro contra Sánchez y el PSOE cuestiona que él tenga cabida en el partido

En el PSOE se ha abierto un cisma inédito. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lanzó este miércoles su ataque más duro hasta el momento contra Pedro Sánchez al afirmar que ha situado al partido en "el extrarradio de la Constitución", por incluir los delitos de terrorismo en la Ley de Amnistía.

Lejos de quedarse en un toque de atención del castellanomanchego, varios dirigentes del PSOE salieron en tromba a enseñarle la puerta de salida. "Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page", dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente. Pero no fue el único: también censuraron al presidente autonómico el secretario de Organización, Santos Cerdán, y el exministro José Luis Ábalos.

Si bien hasta ahora venían siendo habituales las muestras de discordancia entre el barón y el núcleo duro de Ferraz, nunca habían llegado tan lejos. Page nunca había acusado a su partido de estar a punto de saltarse la Constitución y el PSOE nunca había reprendido al presidente en público en este tono.

La última entrega de este drama comenzó cuando, este miércoles, Page valoró que su partido acordara con Junts una enmienda transaccional a la Ley de Amnistía para ampliar el ámbito del olvido a los delitos de terrorismo, excluyendo únicamente aquellos que "de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos".

Según el presidente autonómico, este acuerdo coloca a su partido "en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera". Page recalcó que "no hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo" y lo hizo precisamente en Madrid, mientras acudía a la Feria Internacional de Turismo de la capital, Fitur.

Horas después, Óscar Puente respondió diciendo que el que "está en el extrarradio del PSOE es el señor Page, desde hace bastante tiempo". "Nosotros estamos en el centro de la Constitución", puntualizó el ministro de Transportes, también en Fitur.

Prácticamente a la vez que se conocían las palabras de Puente, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se sumaba a las críticas. En su cuenta de la red social X, publicó que "todo terrorismo es malo, García-Page". "El problema planteado por otros es: ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", añadía Cerdán.

Si bien las palabras de Puente se podían atribuir a la espontaneidad habitual del ministro, que Cerdán se sumara a la reprimenda no dejaba lugar a dudas de que Ferraz se había hartado del asunto. Pero no quedó ahí, poco después se sumó José Luis Ábalos, el exministro de Pedro Sánchez que había ocupado la secretaría de Organización del PSOE antes que Cerdán.

"Parece que es mejor (...) denostar permanentemente la tarea de tus compañeros, afanados en impedir el avance de la ultraderecha y en la defensa de los derechos y libertades. Si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario (...) Al final, la gente prefiere siempre el original a la copia. No lo olvides", publicó Ábalos, también en X, en una de las críticas más duras que ha recibido el castellanomanchego.

Page, por su parte, no se quedó callado: "Toda mi vida me la he pasado ganando al PP y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo: ganar al PP. El que gana a la derecha y a la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Yo gano. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones", dijo después de conocer las acusaciones.

"No tira la toalla"

Si bien la censura de Ferraz ha trascendido esta vez a la esfera pública, fuentes cercanas al presidente castellanomanchego aseguran que la estrategia de arrinconarle no es nueva e interpretan que el PSOE de Sánchez está intentando hacerse con el control del partido a nivel regional.

Ya la legislatura pasada, explican las mismas fuentes, se aumentó el número de ministros que pasaban por Castilla-La Mancha para robarle protagonismo y se intentó aupar a la actual titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, como su posible sucesora.

Además, Ferraz obligó a Page a colocar en las listas a las elecciones del 23-F a una sanchista, Milagros Tolón, en vez de a sus afines. Tolón ha sido nombrada ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, para ejercer como contrapeso a Page.

Según las fuentes, el presidente está del todo apartado y apenas hay ya interlocución con Ferraz. A eso, precisamente, se refería Page este miércoles cuando decía: "Supongo que muchos están sufriendo, pero no soy quién para dar órdenes, a mí ya hace mucho tiempo que no me hace caso ni el Siri del teléfono".

Desde su entorno aseguran que esta estrategia no consigue restar popularidad a Page en Castilla-La Mancha. El barón socialista "no va a tirar la toalla ni se va a callar" y va a seguir defendiendo lo que piensa. No tiene problema en intentar representar un socialismo que, desde dentro del propio PSOE, no está de acuerdo con las cesiones de Sánchez al independentismo, señalan las mismas fuentes.

Cumbre en Fitur

Toda esta polémica se ha producido tras el encuentro que Page celebró este miércoles en Fitur con tres presidentes autonómicos del PP (Juanma Moreno, Carlos Mazón y Fernando López Miras), en un intento de concertar su estrategia para que el Gobierno de Pedro Sánchez mejore la financiación de sus regiones.

El contenido de la conversación, reproducido en Antena 3, es muy revelador sobre su situación en el partido:

Page: “Hay una cifra objetiva, reconocida por el Ministerio, de desajuste con el modelo”.

Mazón: “Yo lo voy a llevar a las Cortes valencianas. Comemos un día los cuatro”.

Moreno: “Para ti es más complicado”

Page: “Vamos diciendo lo mismo, pero por separado”.

Mazón: “La foto de hoy...”

Page: “A mí están a punto de extraditarme”.

Mazón: “Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía”.

Page: “Eso me dijeron el otro día en una reunión. Digo, serán hijos de...”

Moreno: “Si se mete contigo haremos desde fuera rollo”.

López Miras: “Tú los tienes nerviosos todo el día”.

Mazón: “A ti eso te gusta”.

Page: “Yo sufro, que no te imaginas (...) Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima, echar a todo dios que se opone”.

Reunión informal de presidentes de CCAA del PP con Page:

Page: “A mí [los de mi partido] están a punto prácticamente…de extraditarme”

Mazón: “No pasa nada, luego te dan la amnistía”

