El PP emplaza al PSOE a que explique el pacto sobre inmigración y las enmiendas a la amnistía

El Partido Popular exige al Gobierno que haga una comparecencia conjunta con Junts para explicar sus acuerdos sobre inmigración y las enmiendas a la amnistía tras la reunión que este miércoles mantendrán en el Congreso el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Para el PP este encuentro servirá para que los socialistas "rindan cuentas" a Junts "en nombre del Gobierno" y "en la sede de la soberanía nacional".

"Esta reunión es la preparatoria de la ya anunciada entre Sánchez, Puigdemont y el mediador salvadoreño experto en guerrillas. Estaremos muy pendientes", señalan fuentes del PP, que reclaman a PSOE y Junts que realicen una comparecencia conjunta para explicar sus acuerdos.

[Marlaska niega ante el Consejo de la Policía que el Gobierno vaya a entregar Inmigración a Cataluña]

Los populares critican que Santos Cerdán acude a la reunión para "aclarar" a su socio de investidura las competencias que va a transferir el Gobierno a Cataluña en materia de inmigración y que Turull le dirá al número tres del PSOE "qué hará con ellas en materia de fronteras y de control de inmigrantes".

Desde el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo han mostrado su interés por conocer el "progresismo migratorio" que el PSOE y Sumar, partidos que conforman el Gobierno, defienden aplicar en Cataluña.

El PP no sólo quiere conocer el contenido del pacto migratorio, también si el PSOE va a apoyar o no las enmiendas del partido de Carles Puigdemont a la Ley de Amnistía, criticando que de salir adelante supondrían amnistiar a Laura Borràs, al abogado del expresidente catalán y a los hijos de Jordi Pujol, así como los delitos de terrorismo relacionados con el procés, "pero no a los policías que intentaban controlar las calles".

Sobre esta cuestión, los populares advierten que las enmiendas presentadas por Junts marcarían el paso a los jueces españoles, limitarían el efecto suspensivo de la acción de los tribunales nacionales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y obligarían a España a devolver el dinero de las multas impuestas a los infractores del procés.

En resumidas cuentas, "impondría una década de impunidad judicial en Cataluña", han subrayado las fuentes. "Veamos en qué otros aspectos el PSOE está dispuesto a acrecentar los privilegios de unos a costa de los derechos de todos los demás", añaden desde el PP.

Sigue los temas que te interesan