El año infernal de la exalcaldesa de Maracena: "Lo justo sería ahora una moción de censura"

La exalcaldesa socialista de Maracena Berta Linares vio como su vida política y personal se paraba en seco en 2023. Tres días antes de las elecciones del 28 de mayo se vio involucrada en el secuestro de una concejala de su partido, Vanessa Romero, que ella nunca ordenó y que ejecutó el que era su pareja.

Todo apuntaba -por el ambiente y las encuestas- que en aquella jornada sus vecinos le depositarían su confianza para que siguiera siendo la alcaldesa de esa localidad del área metropolitana de Granada de 22.000 habitantes.

Se presentaba por primera vez tras sustituir en el cargo al actual número tres del PSOE andaluz, su primo Noel López, unos meses antes, a quien también llegó a salpicar el caso. Sin embargo, todo se torció cuando su expareja, hoy día en libertad provisional y en su momento con un problema de salud mental diagnosticado, ejecutó un plan maquiavélico.

Con la excusa de que se le había estropeado su coche pidió a Vanessa Romero en la puerta del colegio donde había dejado a sus hijos que lo llevara hasta el Ayuntamiento. Fue entonces cuando empezó una escena de película: un secuestro que duró unas dos horas en las que la amenazó con una pistola falsa, la ató con bridas, la obligó a meterse en el maletero del vehículo y la dejó sola y encerrada a las afueras de Maracena.

Mientras, él regresó al municipio para comprar un cuchillo y cinta aislante negra en una ferretería, y le dio tiempo hasta de cortarse el pelo. La víctima, por su parte, pudo escapar y llamar a la Guardia Civil.

La auténtica pesadilla para la exalcaldesa comenzó cuando el juez dio credibilidad al relato que este dio con todo lujo de detalles sobre el proceso y apuntó directamente a su expareja, al concejal de Urbanismo y al número tres del PSOE andaluz como urdidores del plan.

Los dos primeros acabaron imputados, pero sin poder declarar hasta el mes de julio, y el último, relevado de sus funciones teniendo en cuenta que había coordinado la campaña municipal. Ya ocupa de nuevo su puesto.

Aquello se supo tres días antes de las elecciones, que es cuando el juez abrió el secreto de sumario, y cayó como una bomba. Las expectativas de Berta Linares para seguir siendo alcaldesa de desvanecieron y, aunque ganó los comicios, el hecho de perder cuatro concejales propició que el PP llegara a un acuerdo con Vox y con dos partidos independientes y lograra la Alcaldía contra todo pronóstico.

En conversación con este periódico, ocho meses después, Linares cree que "lo justo ahora sería que una moción de censura prosperara y le devolviera la Alcaldía al PSOE tras 16 años gobernando y haciendo las cosas bien". Entre otras cosas, sostiene, porque los eligió la ciudadanía.

Ella no podría ser alcaldesa

Admite que hay conversaciones, pero no se ha planteado formalmente en ningún momento. En cualquier caso, ella no podría ser alcaldesa porque dimitió y renunció a su acta de concejal como condición para facilitar un pacto de izquierdas que al final no prosperó.

Tras este año infernal, Linares no conoce su futuro más próximo. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y no sabe si volverá al sector privado... o al público: "Prefiero no dejarme llevar por la pasión y ya veré en los próximos meses".

Tiene dos niñas pequeñas y admite que, tras un proceso tan duro, necesita estar tranquila porque realmente su "descanso" empezó el pasado 10 de enero cuando supo, tras un nuevo auto del mismo juez, que el único implicado era su expareja, con el que no mantiene ningún tipo de relación desde aquel día.

A la víctima, con la que no mantenía "una relación fluida", sí la ha vuelto a ver por la calle, aunque no ha cruzado palabra con ella. Y es que este caso tuvo un giro más que finalmente también acabó en nada.

Vanessa Romero aseguró ante el juez que el móvil del caso podía estar en un intento por ocultar posibles irregularidades urbanísticas en la anterior etapa municipal y que los documentos los llevaba en el coche. Sin embargo, estos fueron investigados por la Audiencia de Granada y quedó acreditado que no había habido corrupción.

"Mi vida ha cambiado mucho y esto ha sido una pesadilla, sobre todo cuando sabes que eres inocente y nadie te escucha". Además, reconoce que no sólo ha perdido un puesto, sino que su vida personal ha quedado "destrozada". "¿Soy culpable por ser pareja? Ha quedado demostrado que no".