Yolanda Díaz también llama al PP tras Bolaños para salvar los decretos que le veta Junts

El Gobierno busca a la desesperada los apoyos parlamentarios para poder salvar los tres primeros decretos de la legislatura. En las últimas horas, después de que Junts per Catalunya haya anunciado que votará en contra, Moncloa ha puesto sus miras sobre el principal partido de la oposición, con dos llamadas de Félix Bolaños y una tercera de Yolanda Díaz.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, también ha se ha puesto en contacto con el PP para pedirle que facilite la convalidación de los decretos, entre los cuales se encuentra el que tiene que ver con la aprobación de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y profesional.

Fuentes del Partido Popular han informado este lunes de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha llamado en reiteradas ocasiones a la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, a la que le ha reclamado el "sí" del grupo popular al decreto anticrisis.

No obstante, la interlocución con el Gobierno ha sido poco fructífera. Los populares denuncian que no ven "mucha voluntad" en Moncloa a la hora de atender las peticiones que tienen. La llamada de Bolaños, aseguran, más bien ha consistido en "pedir", no en "ofrecer".

Alberto Núñez Feijóo, en la mañana de este lunes, volvió a reiterar que si el Gobierno se prestaba a incorporar tres reivindicaciones del PP en el decreto anticrisis, su partido estaba en condiciones de dar abstenerse e incluso dar el voto a favor. No obstante, en el PP denuncian que el Gobierno no ha querido iniciar una negociación.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan