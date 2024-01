Junts exige "retirar los tres decretos" al PSOE y volver a presentarlos negociados con Puigdemont

No sólo se mantiene en el "no" a la convalidación de los tres decretos, Junts per Catalunya exige ahora al PSOE que "los retire" del orden del día del Congreso, este miércoles. Josep Rius, portavoz del partido de Carles Puigdemont, reclama que el Gobierno de Pedro Sánchez reelabore los textos legales "separados por temas", y que luego "vuelva a presentarlos tras negociarlos con nosotros".

Rius ha confirmado, así, las informaciones de EL ESPAÑOL. Este diario, ya el pasado 27 de diciembre, informó en primicia de que el partido independentista amenazaba con romper su acuerdo con Sánchez, dado que el decreto ómnibus aprobado una semana antes en Consejo de Ministros "pone en riesgo la aplicación de la amnistía" al legislar sobre las cuestiones prejudiciales.

Desde entonces, la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, y el secretario general, Jordi Turull, habían anunciado esta postura. Pero este fin de semana, se reunieron Turull y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para buscar soluciones. Este lunes, la Ejecutiva de Junts se ha reunido para debatir si aceptar las opciones que ofrecían los socialistas... y la Ejecutiva del PSOE también se ha reunido, para flexibilizar su posición.

Según fuentes del partido de Puigdemont, los socialistas aceptaban tramitar el decreto como un proyecto de ley, "pero no se comprometían a aceptar nuestras enmiendas". En definitiva, eso significaba, según un portavoz de Puigdemont, "convalidar el decreto y que luego se quedara en un cajón, a la espera de que el Gobierno quisiera o no negociar".

Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del decreto de los fondos europeos, de diciembre de 2020, que salió adelante por una abstención inexplicada de Vox, a cambio de que se tramitara como proyecto de ley... y nunca se hizo, la Mesa del Congreso, manejada por el PSOE, amplió más de 40 veces el periodo de presentación de enmiendas y el texto nunca ase tocó: hoy está en vigor como una ley más.

Este lunes, Rius ha confirmado las razones del no de Junts. Son tres: que los tres decretos "agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña", porque traspasan competencias "sin dotación presupuestaria que las acompañe". Porque "implican recortes de competencias de la Generalitat", sobre todo, en lo tocante a la digitalización de la Justicia. Y sobre todo, porque "ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía", como ya se ha explicado.

En rueda de prensa, el portavoz de Junts ha pedido al Gobierno que retire los tres reales decretos del Gobierno y los vuelva a presentar una vez los haya negociado con Junts: "Un decreto por cada tema", ha exigido.

"En esta legislatura no funcionará el 'a cambio de nada'. El PSOE debe tener claro que Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Sólo habrá estabilidad si hay avances en los dos ejes: el ámbito nacional y el social", ha avisado.

Sigue los temas que te interesan