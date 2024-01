El PP no descarta dialogar con Junts fuera de la 'agenda indepe' pese a su plan de disolver partidos

El Partido Popular no quiere cerrar del todo la puerta a entablar un diálogo con Junts en esta legislatura. Eso sí, sobre asuntos que queden al margen de la agenda independentista. Con un Gobierno raquítico de apoyos parlamentarios, los populares ven como parte esencial del juego político desestabilizar la "mayoría progresista" de Pedro Sánchez.

Y eso sólo se puede conseguir acercando posturas sobre determinadas cuestiones con los socios de Moncloa. Caso del PNV o Junts, dos formaciones calificadas como "conservadoras" que podrían respaldar iniciativas políticas del PP en el Congreso de los Diputados, lo que acarrearía un desgaste para Sánchez.

En la cúpula popular es notorio el malestar cada vez que se avivan los rumores de posibles encuentros secretos, antes de la investidura de Feijóo, entre máximos dirigentes del PP y políticos próximos a Puigdemont. Pese a ello, los mandos populares eluden sellar el compromiso de que no tratarán nada con Junts, cuando además hay barones que reclaman dar ese paso.

[El PP responde a la amnistía con una reforma penal que habría ilegalizado a Junts y ERC]

Lo cierto es que al mismo tiempo que los populares dejan un resquicio para el diálogo con Junts, presentan una enmienda a la totalidad a la Ley de Amnistía que plantea la disolución de la formación independentista. De entrar en vigor el delito de "deslealtad constitucional" que defiende el PP en el texto alternativo a la amnistía, Junts o ERC podrían ser condenados a la disolución si participan en una declaración de independencia o en la convocatoria de un referéndum ilegal.

En el entorno de Feijóo, a día de hoy, no confirman ni desmienten al interrogante de si en el mes de agosto se celebraron encuentros al más alto nivel con el partido de Puigdemont. De la misma manera, cuando se pregunta a los principales mandos del PP si cabe esperar una reunión con este partido en los próximos meses o años, la respuesta es: "Nosotros hablamos con todo el mundo, no podemos descartar que nos encontremos en la cafetería de un parlamento".

Reunión PP-Junts

Sobre las citas privadas entre populares y postconvergentes, todo lo que se sabe es que Daniel Sirera, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, se encontró con dirigentes de Junts. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL en el mes de septiembre, el encuentro sirvió para constatar las diferencias insalvables entre ambos partidos. En todo momento, el PP ha negado que estuviera sondeando apoyos para la investidura de Feijóo.

En realidad, el propio Feijóo mantuvo durante mucho tiempo la intención de reunirse con la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el marco de la ronda de consultas para su investidura. Pero pudo la presión que ejerció el ala dura del PP. El líder popular claudicó de sus intenciones el día Puigdemont enseñó sus cartas y dijo que sólo haría presidente al que le concediese la amnistía y el referéndum.

"Nos podemos ahorrar la reunión", proclamó entonces Feijóo, que calmó así a los dirigentes populares que insisten entonces, y todavía, en romper todos los puentes con Junts. "Si mantenemos los canales abiertos, nuestra postura frente a la amnistía pierde toda su fuerza, al normalizar relaciones con prófugos golpistas, es un disparate", opina un dirigente destacado del PP a este periódico.

Distintos cargos del PP dan credibilidad a la teoría de que Esteban González Pons y Elías Bendodo mantuvieron encuentros con dirigentes de Junts. En ese sentido, existe un temor en el partido a que la formación independentista inicie un chantaje desvelando, a cuenta gotas, algunos de los asuntos que abordaron en el encuentro. Aunque en Génova se muestran tranquilos con lo que pueda decir.

"Nosotros no negociamos nada, Feijóo pudo haber sido presidente y no lo fue porque no aceptó nada de lo que Puigdemont puso sobre la mesa, Pedro Sánchez sí", insisten en el entorno del líder popular, donde reprochan al PSOE un ejercicio de "cinismo". En los últimos días, los socialistas han pedido explicaciones al PP sobre los encuentros con Junts.

La semana pasada, el portavoz parlamentario del PP devolvió el balón a los socialistas cuando estos dispararon por los encuentros con dirigentes de Junts. Lejos de entrar al trapo, Miguel Tellado instó al PSOE a aclarar sus acuerdos con el partido de Puigdemont con varias preguntas: "¿Cuándo se reunirá Sánchez con Puigdemont? ¿Será fuera del territorio de la UE? ¿Qué negoció durante meses Santos Cerdán con Junts?".

En estos días, en privado, algunos barones territoriales, han trasladado la idea de que debe ser Feijóo el que, directamente, aclare toda la relación que haya existido en el pasado con Junts y, sobre todo, dé un portazo a cualquier diálogo que evitar polémicas a futuro. Al respecto, hay quien cree que el líder popular, llegado el momento, "saldrá duro y se acabó el café con los golpistas".

Sigue los temas que te interesan