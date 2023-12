Un columnista de 'Foreign Affairs' apoya la amnistía para "evitar que Cataluña se radicalice"

"A pesar de su naturaleza transaccional, el pacto de la amnistía de Sánchez es el desarrollo más prometedor para poner fin a la crisis separatista catalana". Así defiende la Ley de Amnistía Omar Encarnación, columnista de la revista estadounidense sobre asuntos internacionales Foreign Affairs. Profesor de universidad y autor de dos libros sobre la democracia española, Encarnación sostiene que la medida de gracia "impulsará al ala moderada del movimiento separatista catalán y eliminará su lado radical que dice ser víctima de un régimen político opresor de Madrid".

"La amnistía ofrece la posibilidad de la reconciliación nacional y de restablecer la política española, como la amnistía que acompañó el nacimiento de la democracia en España en 1977 tras cuatro décadas de dictadura", argumenta este columnista, que también escribe en el New York Times, Foreign Policy o Time.

El autor también hace referencia a Vox. Con la amnistía y sus pactos, "Sánchez ha salvado a España de una mayor amenaza para el Estado de Derecho: ha detenido la posibilidad de un gobierno de derechas que habría incorporado a extremistas como Vox, un partido populista conocido por sus ataques virulentos contra feministas, ciudadanos LGBTQ e inmigrantes", explica Encarnación.

[ERC pide al Gobierno un informe sobre la "extrema derecha" en el Ejército por el riesgo de golpe militar]

El columnista destaca que Sánchez ha cambiado el rumbo de la crisis catalana con una estrategia que ha sido "innegablemente exitosa". "Sánchez ha pivotado la política del Gobierno de España con Cataluña hacia el diálogo y la clemencia", sostiene. Subraya los indultos de 2021 a los condenados por el procés.

"Teniendo en cuenta sus pavos previos, una amnistía es un paso lógico en el enfoque conciliador de Sánchez con la crisis catalana", opina Encarnación. El propio presidente del Gobierno ha reiterado que la amnistía es "coherente" con sus políticas de los últimos años en relación a Cataluña.

"La amnistía suprime la narrativa victimista que tienen los separatistas para movilizar a la opinión pública a su favor y en contra del Gobierno de España", asevera Encarnación en Foreign Affairs.

"Beneficios democráticos"

"La amnistía también ofrece beneficios para la democracia española. La derecha ha calificado la medida como un ataque al Estado de Derecho, o incluso como evidencia de que Sánchez sigue los pasos de Hungría, Rumanía o Polonia para debilitar a la Justicia, pero estos argumentos son una distorsión. En todo caso, el acuerdo podría fortalecer al Estado de Derecho porque requiere que los legisladores españoles aprueben la medida y los que están en contra de ella pueden recurrirla ante los tribunales", explica.

Encarnación también considera que podría tener beneficios para la imagen internacional de España. "La crisis separatista catalana ha manchado la reputación internacional de España", sostiene con ejemplos como las "imágenes perturbadoras" de la "policía usando la violencia para evitar que la gente votara en Barcelona y en otras ciudades catalanas" en el referéndum ilegal de 2017.

El columnista advierte de que no es seguro que la amnistía resulte exitosa. "No hay garantía, para empezar, de que los que serán amnistiados no vuelvan a delinquir", avisa. "Pero la estrategia conciliadora de Sánchez, ahora expandida hasta una amnistía, es la mejor garantía contra una futura radicalización de la política catalana", concluye el autor.

Sigue los temas que te interesan