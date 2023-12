Podemos presentará a Irene Moreno como cabeza de lista a las elecciones europeas este sábado

Podemos presentará a Irene Montero como número uno de sus listas para las elecciones europeas del próximo mes de junio, según ha podido saber EL ESPAÑOL. El partido morado anunciará su candidatura en un gran acto, que tilda de "importante", y que la formación prepara para este sábado.

Con este movimiento, especialmente después del veto que Yolanda Díaz impuso a la exministra de Igualdad, se confirma que la formación morada se presentará a las europeas por separado de Sumar. Faltaría por saber qué harán ambos partidos para las elecciones gallegas, aunque las distancias parecen insalvables.

Según las fuentes de Podemos, en la formación dan por hecho que tanto la exministra de Igualdad como quien vaya de número dos en las listas resultarán elegidos en los comicios al Parlamento Europeo, en los que es más fácil obtener representación que en las elecciones generales, ya que los votos se contabilizan por circunscripción única en toda España.

Tras quedar excluida de las listas de Sumar para las elecciones generales y del nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, Irene Montero quedó fuera de todo foco. Esa presencia es imprescindible para Podemos en el momento político que atraviesa, donde necesita cobrar protagonismo. De hecho, ese es uno de los motivos por los que la formación decidió romper con Sumar en el Congreso e irse al Grupo Mixto: el de tener voz propia.

La secretaria general del partido y exministra de Derechos Sociales Ione Belarra seguirá liderando la formación en la Cámara Baja: puesto que fue elegida por las listas de Sumar, si abandonara su escaño su puesto sería ocupado por el siguiente candidato de la coalición de Yolanda Díaz.

Podemos lleva días cebando la idea de que se presentará en solitario a las europeas. El que más claro se ha pronunciado al respecto ha sido el exvicepresidente y líder de Podemos en la sombra, Pablo Iglesias, quien en una entrevista aseguró que "dentro de muy poquitos meses algunos se van a dar cuenta de que han hecho a Podemos mucho más invulnerable".

Cuando se le preguntó directamente que si así sucederá en las europeas, aseguró: "yo creo que sí". "Creo que las europeas son unas elecciones muy importantes en las que, además, el hecho de que haya una circunscripción estatal no obliga a buscar fórmulas de acuerdo", añadió.

Iglesias también apuntó en la misma dirección en otro pasaje de la entrevista: "Creo que ahí [en las europeas] se van a repartir cartas nuevas que van a definir un escenario futuro enormemente difícil", comentó.

También se pronunció en la misma línea el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna. "Me parece fundamental que en las próximas elecciones europeas haya una alternativa de izquierdas que no pase por los consensos de los socialdemócratas y verdes, que ya hemos visto que no se diferencian mucho", dijo en rueda de prensa.

Sumar y PSOE

El antiguo compañero de coalición de Podemos, Sumar, decidió este jueves enfriar la tensión entre ambas formaciones. La formación de Yolanda Díaz ha descartado finalmente actuar contra los morados por transfuguismo, por pasarse al Grupo Mixto. No es un cierre del conflicto, quizá un paréntesis.

La formación de Yolanda Díaz se planteó presentar una reclamación al Ministerio del Interior para obligar a Podemos a renunciar a la parte de la subvención que le corresponde por presentarse en coalición el pasado 23-J, 1,6 millones de euros al año. Sin embargo, por ahora, no lo harán.

Es una cuestión sensible porque obligaría al PSOE a implicarse. No sólo porque los socialistas mantienen la cartera de Interior, sino como firmantes del Pacto Antitransfuguismo sobre el que se respaldaría cualquier tipo de reclamación. Para los socialistas es un asunto complejo, ya que necesitan los cinco votos de los diputados de Podemos para mantener la legislatura en pie.

Tal y como están las cosas ahora, los socialistas no temen que peligre la legislatura. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha trasladado a su círculo cercano cierta "tristeza" por la división de Podemos y Sumar, y por los efectos que pueda tener en el ciclo electoral que se abre en 2024, cuando se celebrarán las elecciones europeas, las gallegas, las vascas y, si Pere Aragonès así lo decide, también las catalanas.

