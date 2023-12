Sumar acusa de transfuguismo a los cinco diputados de Podemos: "No se les puede premiar"

Sumar empieza a poner los puntos sobre las íes en su ruptura con los diputados de Podemos, que el pasado martes abandonaron el Grupo Plurinacional en el Congreso para integrarse en el Grupo Mixto. La decisión, tomada de urgencia durante un Pleno en el hemiciclo, ha dejado a la coalición de Gobierno con cinco votos menos y a la formación de Ione Belarra sin cargos en las comisiones de la Cámara. A pesar de ello, ambas partes respiran más tranquilas.

"Cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, está pasando un caso de transfuguismo. No lo digo yo, lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos, también Podemos", ha valorado este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

Podemos oficializó la tarde del pasado martes su salida de Sumar para pasar al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados. Después de meses de desavenencias públicas tras un pacto -como mínimo- espinoso para concurrir juntos a las generales del 23-J, el partido de Ione Belarra dio el paso definitivo y consumó su ruptura con la coalición que lidera Yolanda Díaz en el único sitio en el que estaban obligados a convivir, el Congreso.

Urtasun no ha querido entrar en si la huida despavorida de estos cinco diputados, el presunto transfuguismo, debería obligarles a entregar el escaño. "Pero en ningún caso pueden ser premiados", ha apuntado.

El llamado Pacto Antitransfuguismo que Unidas Podemos firmó a principios de la anterior legislatura dice que, en el caso de las coaliciones, se considera tránsfuga a aquel diputado que "traiciona" al partido que propuso su nombre en la lista electoral. No obstante, el texto no tiene carácter normativo (no es vinculante) y la libre elección de los diputados está blindada en la Constitución.

Pero la salida de Podemos plantea otros problemas. Al abandonar el Grupo Plurinacional, los morados incumplen también el acuerdo bilateral alcanzado con Sumar -un pacto que consideran "humillante" y que sólo aceptaron "por responsabilidad para ir juntos a las elecciones"- el pasado mes de junio.

En el punto 10, en concreto, se trata el funcionamiento del grupo parlamentario y se especifica que se formará "un solo" grupo y en el que Podemos "se compromete" a permanecer "durante la completa duración de la legislatura".

