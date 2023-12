Sánchez irá a las urnas en 2024 sólo con retoques en su Ejecutiva y llevará a octubre el 41º Congreso

El PSOE actual no se parece en nada al oficial. Tras las numerosas elecciones de este año y el nuevo ciclo político, los socialistas necesitan actualizar su Ejecutiva y realizar cambios en la dirección de los territorios donde perdieron poder el 28-M. Sin embargo, las elecciones que se celebrarán el año que viene están entorpeciendo estos procesos.

Según trasladan fuentes de Moncloa a este diario, Pedro Sánchez afrontará las elecciones gallegas y vascas de 2024 –que se celebrarán seguramente en la primera mitad del año– y las europeas de junio habiendo hecho sólo unos cambios mínimos en su Ejecutiva. Serán apenas unos retoques prácticos, y llevará el 41º Congreso Federal ordinario que permitirá la remodelación profunda a octubre de 2024. Después, ya vendrán los congresos territoriales.

Con este planteamiento, queda descartado un Congreso extraordinario que múltiples voces dentro del partido piden para el primer semestre de 2024. Lo exigen especialmente desde aquellos territorios que necesitan cambiar su dirección pero no pueden hacerlo sin que se celebre el Congreso Federal.

"No puedes convocar un Congreso extraordinario en medio de procesos electorales, porque tienes que mover todo Ferraz", aseguran fuentes del partido. "Si haces un Congreso Federal, luego tendrían que ir los regionales y los provinciales, te estás moviendo en dos o tres meses y estarías interfiriendo en las elecciones", añaden.

La conferencia de enero

El partido sí abordará algunos cambios puntuales en la conferencia política que se celebrará los días 20 y 21 de enero en La Coruña. Uno de los más esperados es que se decida quién será el sustituto o la sustituta de Pilar Alegría, que sigue figurando como portavoz del partido, a pesar de que ese cargo es incompatible con el nuevo título que ejerce de portavoz del Gobierno.

Según ya publicó este diario, una de las favoritas en todas las quinielas internas para relevar a Alegría es Hana Jalloul. También podría suceder que no se acuerde una única portavocía y que haya varias personas, incluyendo a Jalloul, que salgan ante los medios según la temática de la que vayan a hablar.

Pero no se abordarán cambios de gran calado y que también son necesarios. Por ejemplo, la secretaria de Igualdad del PSOE sigue siendo Andrea Fernández y parece que Sánchez ya no confía tanto en ella. No ha obtenido ningún cargo relevante en materia de Igualdad en esta nueva legislatura y, de hecho, casi se queda fuera del Congreso al haber retrasado su posición en las listas del pasado 23-J.

En el plano territorial está sucediendo algo muy parecido. Las elecciones del pasado 28 de mayo llevaron a que muchísimos presidentes autonómicos del PSOE –Javier Lambán, Ángel Víctor Torres, Guillermo Fernández Vara, etcétera– perdieran el poder y habría que sustituirles para las próximas citas electorales autonómicas.

Buena sintonía en la Ejecutiva

La parte positiva de que los cambios se tengan que prorrogar es que los candidatos de las elecciones de Galicia y País Vasco, Ramón Gómez Besteiro y Eneko Andueza, cuentan con el respaldo del partido en sus federaciones, según trasladan desde Ferraz. De hecho, que se celebre la conferencia política en Galicia también tiene el objetivo de poner el foco sobre sus candidatos y que ese respaldo se materialice ahí.

La única preocupación que tiene Sánchez respecto a los comicios de 2024, tal y como trasladan desde Moncloa, es que la ruptura de Podemos con Sumar pueda perjudicar los resultados electorales de la izquierda en Galicia y País Vasco y que el debate por la Ley de Amnistía lastre los resultados del PSOE en las elecciones europeas.

El Congreso Federal que planea celebrar en octubre, adelantando relativamente su estimación inicial de llevarlo a cabo en 2025, también estará condicionado por las elecciones en Cataluña. Aunque están previstas para ese 2025, el presidente catalán, Pere Aragonés, podría decidir adelantarlas.

Según las fuentes de Ferraz, para el PSOE no debería suponer un desgaste que esté sin celebrar su Congreso Federal hasta octubre de 2024 porque la Ejecutiva actual, aunque no está actualizada, no tiene demasiados puntos de fricción con Sánchez. El único que se mantiene crítico es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pero es una voz sola en el partido.

"La Ejecutiva puede permanecer así porque no hay polémicas", aseguran las fuentes. "Hay gente que puede no ser de la sensibilidad del presidente, pero no hay demasiado ruido y ya tiene a la mitad del Gobierno en la Ejecutiva", añaden. "Antes, había que hacer más equilibrios, pero ahora a Sánchez no le tose ni Page", apuntalan.

