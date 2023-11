Otegi insta a abrir el debate plurinacional porque si no "la legislatura no va a aguantar"

El coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi se ha mostrado convencido de que el debate sobre el modelo "plurinacional" del Estado "se va a abrir" en los próximos meses porque si no, ha advertido al presidente Pedro Sánchez, "sencillamente, la legislatura no va a aguantar".

En una entrevista a Herri Irratia/Radio Popular, Otegi ha celebrado que ya se ha conseguido el objeto de "parar a la derecha, parar el autoritarismo", con la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

Y ahora llega el "momento histórico", ha dicho, de abordar "el debate territorial, que es el debate sobre las naciones sin Estado como la vasca". Esto no sólo implica, ha aclarado, hablar de las "identidades" nacionales, sino también de la financiación y de las políticas sociales.

"El debate se va a abrir", ha sentenciado Otegi en declaraciones recogidas por Europa Press, "porque si no sencillamente la legislatura no va a aguantar. Tú no puedes seguir manteniendo una legislatura sin abordar ese tema cuando tienes a cinco partidos políticos, PNV, Junts, ERC, el BNG y Bildu, que forman parte de la plurinacionalidad del Estado", ha advertido.

Pero también ha advertido que hay que abordar esta cuestión "desde la prudencia política", ya que provoca muchas resistencias en el resto de España: "No hay más que ver cómo se está movilizando la extrema derecha", ha apostillado.

"Lo que no va a hacer EH Bildu es poner el grito en el cielo, hablar de líneas rojas, ponerse nerviosos", en adelantado Otegi sobre la estrategia de su partido, "vamos a tratar de aportar mucha ambición a ese debate, pero mucha prudencia también porque estamos tocando las fibras del régimen", ha afirmado.

Pero Arnaldo Otegi también ha asumido que no será fácil poner de acuerdo a todos los socios del Gobierno sobre esta cuestión: "Estamos frente a una obra de orfebrería política, es decir, esto no es fácil. Somos gentes muy diferentes y el pegamento a veces falla", ha dicho.

El coordinador de Bildu ha anunciado que Pedro Sánchez tendrá "problemas" si prefiere "dejar las cosas como están" y se niega a abordar esta cuestión. Según ha explicado en la entrevista, España "es un estado plurinacional, y tiene que empezar a reconocerse como tal".

"Tenemos que ser muy prudentes, porque esto es un debate muy emocional del Ebro para abajo", ha indicado el líder de Bildu. A su juicio, hay que ser especialmente cuidadosos y ser conscientes de que "hay determinados debates que se hacen desde las tripas en determinados sectores".

Arnaldo Otegi anunció el lunes que renuncia a ser el candidato de Bildu a lehendakari, en las elecciones autonómicas vascas. Algo que facilitaría la formación de un gobierno tripartito entre su partido, el PSOE y los restos de Podemos.

