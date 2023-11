Moncloa asegura que el PP "alimenta con fruta podrida" la política al hacer portavoz a Tellado

En la primera rueda de prensa del nuevo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, más allá de la que la semana pasada sirvió simplemente de presentación, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ni siquiera se comprometió a "no utilizar esta mesa para criticar a la oposición". Eso han hecho todos sus predecesores, antes de incumplirlo.

En esta XV Legislatura, ya se da por hecho que eso ocurrirá. Y, de hecho, ha comenzado este mismo martes: se le pidió a la portavoz del Gobierno una valoración del nombramiento de Miguel Tellado como portavoz parlamentario del PP y su respuesta fue que Alberto Núñez Feijóo "alimenta con fruta podrida" la política con esta elección.

"Al comenzar una legislatura, el Gobierno marca una impronta con sus mensajes y nombramientos", argumentó Alegría, "pero también la oposición". Para Moncloa, que el escudero gallego del presidente del PP haya ascendido a voz oficial de los populares en el Legislativo significa que "el PP se ha mimetizado con la ultraderecha", según fuentes del Ejecutivo.

"Feijóo ha decidido que o gobierna con Vox o gobierna como Vox", continuó la portavoz del nuevo Ejecutivo de coalición.

"Los ciudadanos son conscientes de los exabruptos que han salido de la boca de Tellado, sus insultos soeces son como los de la presidenta madrileña y los del presidente del PP... ¿son esos los principios y valores que quieren transmitir a los jóvenes?", se preguntaba Alegría, sentada junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant.

"Nosotros no perderemos la calma ni discurriremos por la senda de la crispación, porque no es nuestro estilo ni lo va a ser. Nosotros no vamos a alimentar los ciudadanos con esa fruta podrida", concluyó.

Sin información

Un día antes de la solemne sesión inaugural de la XV Legislatura, se celebraba este martes el primer Consejo de Ministros real desde la investidura de Pedro Sánchez. Pero todo empieza como acabó: con ataques a la oposición, turnos de preguntas tasados y pocas respuestas con información.

El Consejo del pasado miércoles, realmente, fue una toma de contacto, un saludo, una pasarela de los nuevos y los repetidores para fotografiarse ante la escalinata y poco menos que intercambiarse tarjetas de visita. Además de nombrar a sus primeros altos cargos.

Este martes, la ministra sí respondió a algunas preguntas sobre esos nombramientos, como la de la nueva directora de la Oficina de Seguridad Nacional de Moncloa, la general del Aire Loreto Gutiérrez Hurtado... pero se negó a dar cuenta de otros cambios en la estructura del Gobierno.

"¿Sigue José Félix Tezanos en el CIS?", se le preguntó. Se encogió de hombros, miró al secretario de Estado de Comunicación, y dijo desconocerlo, a pesar de salir ella misma de la reunión del Gobierno. Lo veremos esta tarde, "con transparencia", en la Referencia del Consejo de Ministros que publica la web de la Moncloa.

En teoría, Alegría ya se despidió hace días del equipo de comunicación de Ferraz, pero aún siguió ejerciendo como portavoz del PSOE. Lo hizo este lunes, tras la Ejecutiva del partido de Pedro Sánchez... y lo hizo este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como, también, portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ésta es la semana, además, en la que se celebrará la primera reunión del PSOE con Junts, en Ginebra, para comenzar a negociar el referéndum de autodeterminación de Cataluña, que exige el partido de Carles Puigdemont.

Pero de eso se negó la portavoz a informar. Eso, a pesar de que el 83% de los ciudadanos demanda conocer su identidad, tal como se informaba este martes en este periódico.

Y también, ante la insistencia de las preguntas de los reporteros, pese a que el acuerdo entre PSOE y Junts establece en sus dos últimos puntos que los de Puigdemont daban sus votos a "la investidura de Pedro Sánchez" y supeditaban "la estabilidad de la legislatura", esta que comienza, al cumplimiento y desarrollo de los acuerdos verificados por el mediador que los "facilita" en las reuniones de Ginebra.

"No es la mesa en la que se debe responder a eso"... dijo antes de que fuentes cercanas a Alegría alegaran que "ya no es portavoz del PSOE".

