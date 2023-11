Sánchez: "De la amnistía se beneficiarán hasta quienes se movilizan en contra, será un país más unido"

El presidente del Gobierno ha acudido esta mañana a darse un baño de masas después de las semanas de manifestaciones y concentraciones constantes contra sus pactos para mantenerse en La Moncloa. Pedro Sánchez ha acudido a IFEMA para transmitir a la militancia que es hora de seguir adelante, retomando el lema inglés de la Segunda Guerra Mundial: "Keep calm and carry on".

"Viene a significar 'ante todo, mucha calma y seguir hacia adelante'", ha explicado el líder del Ejecutivo, que ha señalado que será la forma de los socialistas de responder "a la bronca, el ruido, a la polarización en la que está la ultraderecha".

Sánchez ha realizado un repaso a todos los logros conseguidos por su Gobierno a lo largo de la pasada legislatura, y ha defendido que seguirá el mismo camino en los próximos cuatro años.

Solo en un aspecto ha aludido a los pactos de partidos que le han proporcionado una nueva legislatura: ha señalado que la amnistía a los implicados en el procés va a beneficiar "incluso a quienes se movilizan en contra, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca".

Además, Sánchez ha comentado también la crisis diplomática con Israel que comenzó el pasado viernes, incidiendo en que "condenar los atentados de una banda terrorista como Hamás y al mismo tiempo la matanza indiscriminada de civiles en Gaza no es una cuestión de partidos ni ideología, es una cuestión de humanidad". "No voy a pedir a la oposición que esté con el Gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos", ha reprochado el presidente a Feijóo y Abascal.

