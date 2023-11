Sira Rego, nueva ministra de Juventud e Infancia

Sira Abed Rego (1973) nació en Valencia, pasó su infancia en Palestina, se educó políticamente en Rivas y hasta este lunes era eurodiputada en Bruselas. Ahora, la número 2 de Izquierda Unida es la nueva ministra de Juventud e Infancia, una cartera creada ex profeso para que Sumar pudiese contar con cinco ministerios, los mismos que negoció Unidas Podemos en 2019. Ese quinto tenía su nombre desde el principio.

La portavoz federal de IU lleva más de quince años dedicada a la política, aunque su especialidad no es la que ejercerá en el Gobierno. Diplomada en Nutrición por la Universidad Autónoma de Madrid, milita en el Partido Comunista de España (PCE) de Rivas y en Ecologistas en Acción desde su llegada a Rivas Vaciamadrid, histórico bastión de la izquierda. Allí tuvo sus primeros cargos, primero como concejala (2007) y luego como teniente de alcalde (2015).

Rego dio el salto al Parlamento Europeo en 2019, ya como miembro de la ejecutiva federal de Izquierda Unida y número 2 de Alberto Garzón, que anunció su retirada el pasado viernes. Al igual que ocurrió con el coordinador federal durante el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, la nueva ministra heredará el llamado quinto ministerio de la coalición, esto es, el de nueva creación para ocupar el cupo de IU.

La idea original es que el ministerio de Rego sea pequeño, pero no tanto como el de su predecesor. Fuentes de la coalición aseguran que el organigrama contará con una Secretaría de Estado (Juventud e Infancia), una Dirección General (Infancia) y el Instituto de la Juventud. Políticamente, tendrá que compartir Consejo de Ministros con Fernando Grande-Marlaska, contra el que ha sido especialmente crítica a lo largo de los años.

Formalmente, y hasta que sea nombrada y renuncie a sus cargos, Rego ostenta todavía la vicepresidencia del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (The Left in the European Parliament) y es una de las eurodiputadas más reconocidas en Bruselas. En palabras de un compañero del partido, "es la mejor representante de la tradición antifascista de la izquierda europea", más aún en un contexto tan crítico como el actual.

Retos de su Ministerio

Al tratarse de una cartera de nueva formación, la de Infancia y Juventud no tiene más hoja de ruta que la que Rego quiera instaurar, pero los deberes pendientes de la anterior administración dan a entender algunas prioridades. Por ejemplo, las pautas para mejorar la salud alimentaria de los jóvenes y escolares, algo que ella conoce como nutricionista.

Además, la línea que Rego quiere dotar a su ministerio estará especialmente enfocada en el acceso al mercado laboral o a la vivienda y la reducción de la pobreza infantil.

