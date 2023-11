Más de un centenar de escritores e intelectuales firman un manifiesto contra la amnistía

Más de un centenar de escritores e intelectuales de distintas disciplinas han firmado un manifiesto en contra de la amnistía. Entre los nombres destacan Juan Eslava Galán, José Calvo Poyato, Luz Gabás, el dramaturgo, José Luis Alonso de Carlos o el filósofo Fernando Savater.

En el manifiesto, este grupo de intelectuales se ha referido a sí mismo como "representantes activos de la cultura". El manifuesto reza así:

Los abajo firmantes, representantes activos de la cultura, escritores e intelectuales de las más diversas disciplinas, queremos manifestar ante la opinión pública nuestra más profunda preocupación por la inquietante deriva política que ha acompañado la designación de la Presidencia de Gobierno en nuestro país tras las últimas elecciones de julio de 2023.

Nos preocupan las consecuencias que se puedan originar del pacto entre el ya presidente del Gobierno y las fuerzas políticas independentistas de España: el aumento de tensión entre territorios y sectores de la población, el injusto desequilibrio fiscal entre comunidades que se está proponiendo y la pérdida de igualdad entre españoles. En concreto, nos preocupa la politización de la justicia y la quiebra de la separación de poderes, pieza fundamental en el mantenimiento de un Estado de Derecho.

Nuestra reflexión, suma de diferentes sensibilidades ideológicas y sin que ninguno tengamos actividad directa en política, es la siguiente. La soberanía en democracia se asienta en un principio inviolable: reside en el pueblo. Por tanto, todo acuerdo o plan adoptado por la clase política que no haya sido mencionado en un programa de gobierno, o expresado de forma pública antes de las urnas, no puede ser defendido después como democrático, cuando no ha tenido el refrendo del pueblo, único depositario de la soberanía. Y más indefendible resulta cuando el acuerdo que no ha pasado por las urnas es de una gravedad evidente para cualquiera con un poco de sentido crítico. La ley de amnistía no estaba en los programas de gobierno de quienes se presentaron a las elecciones y, además, fue rechazada por los miembros del gobierno en funciones con promesas de que nunca se aceptaría porque no entraba en el marco de la constitución.

Nuestra propuesta es muy clara. Cualquier iniciativa política que altere el consenso constitucional bajo el que hemos vivido en paz y libertad durante las últimas décadas debe ser refrendada por las urnas en unas elecciones generales y, llegado el caso, en un referéndum, únicas vías para que se exprese la voluntad del pueblo.

Como ciudadanos, nos sentimos muy preocupados ante el peligroso deterioro de los valores que esperamos en nuestros políticos: lealtad a unos principios, honestidad, proporcionalidad y equilibrio, promoción de la justicia, independencia judicial, respeto por quien no piensa igual y, sobre todo, no faltar a la verdad.

Los abajo firmantes, al igual que millones de españoles, deseamos caminar por una senda de paz, libertad y estabilidad social y política; y es competencia de quienes pretenden gobernar que se logre este propósito y se garanticen los mismos derechos para todos.

Firman el texto:

Fernando Alonso Barahona, escritor

José Luis Alonso de Santos, dramaturgo

Francisco Javier Alonso Lorenzo, escritor

José María Álvarez, poeta

María Teresa Álvarez García, historiadora y escritora

Ángel Aponte Marín, historiador y escritor

Rebeca Argudo, escritora y periodista

Inocencio Arias, escritor

León Arsenal, escritor

Almudena de Arteaga, escritora

Daniel Arveras, escritor

Sandra Aza, escritora

Enrique Baquedano, arqueólogo y escritor

César Benítez Martínez, guionista y productor

Fernando Benzo, escritor

Domingo Buesa, historiador y escritor

Pío Cabanillas Alonso, ensayista y fotógrafo

José Calvo Poyato, escritor e historiador

Rafaela Cano, escritor

Edgar Caprioti, escritor

Carmen Casal, escritora y periodista

Santiago Castellanos, historiador y escritor

César Cervera, escritor y periodista

Elizabeth Cruz-Conde, traductora y profesora

Carlos Cuesta, ensayista

Santiago Díaz Cortés, escritor

Jorge Díaz Cortés, escritor y cineasta

Mari Pau Domínguez, escritora

Juan Eslava Galán, escritor

José Javier Esparza, escritor y periodista

Ángel Expósito, ensayista y periodista

Jesús Fernández de Úbeda, periodista y escritor

José Alfonso Fernández Martínez, escritor

Augusto Ferrer Dalmau, pintor

Eric Frattini, escritor y periodista

María José Fuente Álamo, escritora y periodista

Luz Gabás, escritora

Raúl Gabás Pallás, filósofo y escritor

Alfonso García, escritor

Antonio Garrido, escritor

Miquel Giménez, periodista y escritor

Mireia Giménez Higón, escritora

Gonzalo Giner, escritor y veterinario

César Girón López, abogado y escritor

David Gómez, escritor

Gregorio Gómez Pina, escritor

Ana Jessen, restauradora de libros

Carmelo Jordá, ensayista y periodista

Emilio Lara, escritor e historiador

Magdalena Lasala, escritora

Concha López Piquer, periodista

Obdulio López, escritor

Ángeles López de Celis, escritora

Marcos López Herrador, escritor

Cristina López Schlichting, escritora y periodista

Pedro López-Arriba, bibliotecario y ensayista

Juan Ramón Lucas, periodista y escritor

Olga Luján, escritora

Jesús Maeso, escritor

Arturo Martín, escritor

Verónica Martínez Amat, escritora

Fernando Martínez Laínez, escritor

Luis Medina del Palacio, escritor

María Nieves Michavila, escritora

Jorge Molist, escritor

Luis Monje Arenas, fotógrafo científico y profesor

Carla Montero, escritora

Francisco Narla, escritor

Javier Negrete, escritor

José María Nieto, viñetista

Lola P. Nieva, escritora

Pedro Pujante, escritor y profesor

Paloma Orozco, escritora

José Luis Ortín, escritor

María Oruña Reinoso, escritora

Joaquín del Palacio, publicista y escritor

José Palomares Expósito, escritor y profesor

Francisco Javier Pavón Arenas, escritor

César Pérez Gellida, escritor

Antonio Pérez Henares, escritor y periodista

Begoña Pro, escritora

José Manuel Puebla Ros, viñetista

María Pilar Queralt, escritora

Luis Rabaneda, ensayista y bibliotecario

Javier Rubio Donze, ensayista

Miguel Ángel de Rus, escritor

José Manuel Sala, escritor

Isabel San Sebastián, escritora y periodista

Silvia Sanfederico Roca, escritora

Pedro Santamaría, escritor

Javier Santamarta del Pozo, escritor

Fernando Savater, filósofo y escritor

Amanda Seibiel, escritora

María José Solano, escritora y periodista

Ana Cristina Tolivar Alas, escritora

Luis del Val, escritor y periodista

Begoña Valero, escritora

Ignacio del Valle, escritor

Álber Vázquez, escritor

Miguel Vega Blázquez, escritor y profesor

Roberto Verino, diseñador

María Vila, escritora

Jorge Vilches, escritor y periodista

Ramón Villa, ensayista

Mario Villén Lucena, escritor

Luis Zueco, escritor

Sigue los temas que te interesan