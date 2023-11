La noche más negra de la falangista Isabel Peralta: saludos nazis, abucheos y detenida por la Policía

La noche de este martes ha vuelto a ser noticia por la violenta manifestación que se ha producido junto a la sede del PSOE en Ferraz y por varias calles de la ciudad de Madrid. Más de 7.000 personas, cifra ofrecida por la Delegación del Gobierno, clamaron contra la decisión del actual Gobierno en funciones de pactar una amnistía de los dirigentes condenados por el 'procés' con Carles Puigdemont para facilitar una nueva investidura de Pedro Sánchez.

Dentro de estas manifestaciones, que han sido más noticia por el ruido generado que por lo multitudinario de su convocatoria, han surgido varios rostros que se han erigido como líderes a los que seguía la masa. Desde personajes de redes sociales como Vito Quiles o Alvise hasta Daniel Estévez, cabeza visible de la empresa 'Desokupa'. Ambos se dejaron ver juntos antes de la convocatoria de la concentración en Ferraz.

Sin embargo, el nombre más repetido en la manifestación de este martes que llegó a colapsar la Gran Vía de Madrid y que dejó importantes desperfectos con 39 heridos y 7 detenidos fue Isabel Peralta. Esta joven, conocida por ser el principal rostro de Bastión Frontal y que se define a sí misma como "fascista y socialista", se convirtió en la protagonista de otra noche negra.

Isabel Peralta, abucheada y detenida tras realizar saludos nazis

Madrid, y más concretamente la Gran Vía y las inmediaciones de la sede del PSOE de Ferraz, vieron su tranquilidad perturbada en la noche de este martes por las manifestaciones convocadas contra la amnistía. Más de 7.000 personas participaron en una concentración que, por momentos, volvió a tener tintes violentos.

La Policía Nacional se vio obligada a realizar hasta siete detenciones y es que alrededor de una treintena de miembros del cuerpo terminaron heridos después de una nueva jornada de disturbios. Y en mitad del tumulto, una figura cobró especial protagonismo. Fue la de la falangista Isabel Peralta, la cara más reconocible de Bastión Frontal.

La joven participó de manera activa en las manifestaciones que pretendían llegar hasta la sede del PSOE y también hasta el Congreso de los Diputados después de que el cuartel socialista fuera blindado por la Policía a petición del Gobierno. Sin embargo, lo que ella esperaba que fuera un baño de masas terminó siendo una de sus noches más negras.

Mientras los miembros de la Unidad de Intervención Policial desplegaron un cordón policial para contener el avance de los manifestantes en las calles Evaristo San Miguel y Marqués de Urquijo, el PSOE pedía a sus militantes que no acudieran a sus sedes en ningún lugar de España para preservar su seguridad. Sin embargo, en plena capital, Peralta trataba de enaltecer sin éxito a las masas.

Isabel protagonizó varios espectáculos que le terminaron trayendo graves consecuencias. En primer lugar, decidió subirse junto a otra persona a una marquesina y efectuó en varias ocasiones saludos nazis esperando que la gran masa la siguiera. Sin embargo, lo que recibió fue la condena de la mayoría de los asistentes a lo que esperaban que fuera una "protesta pacífica".

La conducta de la joven, que se dio a conocer en el año 2021 por realizar un discurso de carácter antisemita en un acto de conmemoración de la División Azul en el cementerio de la Almudena, terminó con abucheos e insultos hacia su figura. Muchas personas quisieron desmarcarse de estos gestos para evitar que el enaltecimiento del nazismo empañara el rechazo a la amnistía promovida por el equipo de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

Este no fue el único gesto que recibió la reprobación de los manifestantes, ya que también fueron muy criticadas algunas banderas franquistas que aparecieron e incluso cánticos como el Cara al Sol. Al mismo tiempo, fueron respondidos por otros que decían "España no se vende, España se defiende", "Puigdemont a prisión" o "España no paga a traidores, amnistía no".

Por último, ha circulado un vídeo en redes sociales donde se ve cómo parece que terminó la noche Isabel Peralta. Y es que la joven, después de su mala conducta, fue detenida por varios miembros de la Policía y conducida hasta un furgón.

En un despiste de estos, consiguió escapar y echar a correr unos metros. Sin embargo, su huida solo duró unos pasos, ya que fue de nuevo retenida. Así fue cómo se desarrolló la noche para olvidar de la falangista Peralta con saludos nazis, abucheos y una detención muy viral.

