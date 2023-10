Sumar pide desclasificar los documentos del 23-F después de la entrevista a Tejero en El Español

El grupo parlamentario de Sumar ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno en funciones para exigir explicaciones sobre el golpe de Estado del 23F de 1981 y desclasificar sus secretos. La iniciativa es la primera consecuencia de la última entrevista a Antonio Tejero, protagonista del levantamiento, publicada en exclusiva por El Español el pasado domingo. En medio de las negociaciones para cerrar la investidura, la coalición liderada por Yolanda Díaz es clara en sus intenciones.

"¿Tiene constancia el Gobierno de España de la participación del rey emérito Juan Carlos I en el golpe de Estado de 1981? En caso de no ser así: ¿No cree el gobierno que para eliminar cualquier duda sobre la implicación de la monarquía ha llegado el momento de hacer accesible y pública toda la documentación oficial del golpe del 23F?", pregunta el grupo parlamentario a través de Alberto Ibáñez Mezquita, diputado de Compromís.

También los grupos parlamentarios EH Bildu, ERC y BNG se han sumado a la pregunta de los de Díaz y han presentado una Proposición lo de Ley (PNL) para "desclasificar toda la información y documentación relativa al Golpe de Estado del 23-F tras las recientes declaraciones de Antonio Tejero".

Los portavoces Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurúa (Bildu) y Néstor Rego (BNG) solicitan en la exposición de motivos que, a raíz de la entrevista de Antonio Tejero en EL ESPAÑOL donde vincula al exjefe del Estado con el intento del golpe de Estado y del libro 'La Patria en cartera. Pasado y presente de la corrupción en España' "ya no hay justificación para conocer con detalle cada documento y cada información que aporte 'luz y taquígrafos' a los acontecimientos que alumbraron el 23-F".

Durante la entrevista con este periódico, El teniente expulsado de la Guardia Civil aseguró que el rey emérito Juan Carlos I estuvo implicado en el golpe de Estado y que fue él, Tejero, quien decidió romper unilateralmente con los planes del monarca. La idea inicial, en un principio, habría sido formar un Gobierno de concentración con ministros de todo signo, algo que el condenado no pensaba permitir.

[Tejero lo denuncia por vez primera: "A Juan Carlos lo jodí. Paré su golpe y el de Armada al ver qué era"]

"Yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con [el general Alfonso] Armada un Gobierno a su gusto", se expresaba el exmilitar. "Pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Es decir, lo mío era necesario para poner el Gobierno de Armada y el rey. Sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé, lo paré. Luego me traicionaron todos: el rey, Armada, Milans del Bosch…", incluye.

La pregunta registrada por Ibáñez Mezquita alude a que, para "luchar contra la extrema derecha del pasado, del presente y evitarla en el futuro" sería necesario gozar de unas instituciones con "buena salud democrática". "Una forma de avanzar en una democracia más madura es dando a conocer a la ciudadanía la verdad de lo que pasó el 23 de febrero de 1981", concluye.

Las confesiones de Tejero a El Español llegan precedidas de una denuncia que el exmilitar, expulsado de la Guardia Civil tras encabezar el golpe, interpuso ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, por las negociaciones de una Ley de Amnistía para los implicados en el procés de Cataluña.

"Hoy las cosas tienen que ser así. No me gusta la Constitución, ya lo sabe. No la voté. Pero hay que cumplirla. Tampoco me gusta el bacalao con tomate y me lo como si me lo ponen delante", resume el exmilitar..

