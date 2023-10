Feijóo critica que Sánchez no cese a Belarra por su postura con Israel: "Necesita sus votos"

Alberto Núñez Feijóo cree que la postura que ha adoptado la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, con la guerra entre Israel y Hamás, bien merece un cese. Aunque ha lamentado que Pedro Sánchez no estará dispuesto a dar ese paso. "Porque necesita los cinco votos" de la también líder de Podemos para sacar adelante su investidura en el Congreso.

El líder del Partido Popular, en una entrevista este viernes en Telecinco, ha opinado que la posición de España en el conflicto en Oriente Próximo "no se está gestionando bien" en relación con el resto de países de occidente. "A España ni se cuenta con ella ni se la espera", ha reprochado sobre el papel del Gobierno en el ámbito internacional en este conflicto.

Y eso se debe, a su juicio, por la división que existe dentro del Gobierno de coalición, con dos posturas enfrentadas. "Hemos vuelto a hacer el ridículo, una parte del Gobierno no puede decir los disparates que se han dicho: que el Estado en Israel es genocida y que Netanyahu tiene que comparecer ante la corte penal internacional", ha criticado.

"Esto no se puede decir cuando un país ha sido agredido por una banda terrorista que ha conllevado centenares de muertos y centenares de rehenes, esto es lo que ha ocurrido desde un país que forma parte de la Unión Europea", ha insistido.

Por otro lado, y ante la situación que se vive en países vecinos a España como Francia o Alemania, donde se ven "situaciones de tensión" ante posibles ataques, Feijóo ha lanzado "un mensaje de tranquilidad responsable". Aunque también ha pedido a los ciudadanos "que estén alerta, que tengan ciertas precauciones" por lo que pueda pasar.

Después de que España haya reforzado esta semana el nivel 4 de alerta antiterrorista por la amenaza yihadista, el Ministerio del Interior ha convocado este viernes a los grupos parlamentarios para explicarles con detalle la situación. Pero el líder popular ha denunciado la "falta de información" por parte del Gobierno.

"A mí el candidato y presidente del Gobierno en funciones no me ha dado ninguna información en materia antiterrorista", ha denunciado. Además, Feijóo ha desvelado que Sánchez y él solo abordaron el conflicto en Oriente Próximo el día que se reunieron en el marco de la ronda de consultas para la investidura de Sánchez. Después, ni siquiera una llamada entre subordinados. "Cero. No habla conmigo desde hace mucho tiempo".

