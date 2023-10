Brutal acoso a un niño de 13 años en Mallorca: le pide que le bese los pies antes de pegarle patadas

El acoso escolar es una lacra que no termina. Después de las repetidas noticias de 'bullying', que en los últimos meses se han cobrado hasta víctimas, llega un nuevo caso con una grabación y sus respectivas imágenes desagradables. Ocurre en Mallorca y se ve cómo un niño le pide a otro que le bese los pies para, acto seguido, liarse a patadas con él. Incluso en la cabeza.

La Guardia Civil y la Inspección Educativa están investigándolo. El acoso se produjo a un chico de 13 años a quien un compañero de colegio obligó bajo amenaza a besarle los zapatos y le propina patadas en la cabeza. Las agresiones se recogen en un vídeo que pudo grabar otro alumno del centro de enseñanza concertado de Alaró, en Mallorca.

Fue la familia de la víctima, estudiante de Secundaria del colegio Nostra Senyora de la Consolació de Alaró, quien presentó el jueves una denuncia por la agresión, que se produjo el martes a la salida del centro.

#stopbullying Guardia Civil investiga un caso de #bullying registrado a las puertas de un colegio de Alaró. Un alumno obliga a otro a besarle los pies y, acto seguido, le propina una patada en la cabeza mientras sus compañeros lo graban y se ríen.https://t.co/pwmA5Yat4l pic.twitter.com/rlvApfF4lR — Más q Guardia Civil (@MqGuardiaCivil) October 19, 2023

En APAE llevan más de 15 años trabajando directamente con más de 4.000 víctimas de acoso escolar y manifiestan la importancia de distinguir entre los conflictos relacionales puntuales y el acoso escolar. Hay expertos que aseguran que para que se pueda hablar de acoso escolar este tiene que manifestase, al menos, durante seis meses.

Otros indican que el acoso escolar depende no solo de la duración, sino también de la intensidad, por lo que hablar de tiempo, no es del todo correcto. Para APAE la reiteración es un concepto genérico y difuso que hay que delimitar. "Una situación de maltrato verbal, físico o psicológico si ocurre una vez no es acoso escolar. Si se produce dos veces pude estar en proceso de serlo. Pero si se produce tres veces, ya no es un suceso puntual ni una casualidad sino que es síntoma de que está comenzando a ser sistemático hacia ese niño o adolescente", concluyen.

Cifras en España

En España, 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso, según un estudio llevado a cabo por la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras. Según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre enero de 2021 y febrero de 2022 se detectaron 11.229 casos graves de bullying, lo que sitúa a España como uno de los países europeos con más incidencia de acoso escolar.

El bullying genera que el alumno tenga dificultades escolares como la falta de asistencia a clase, el bajo rendimiento e, incluso, el abandono escolar. En estos casos, “también existe una mayor predisposición al consumo de sustancias y aumenta la posibilidad de que sea un agresor o víctima de violencia en el futuro”, apunta Eva Soto, psicóloga y profesora de CEAC.

No mirar, no es no ver, es no querer y en contra del Acoso Escolar pocos quieren. Si estáis de acuerdo con lo que digo, sólo pido que compartáis, esto está llegando a límites insospechados. #stopbullying #noalacosoescolar #sportvsbullying #jerogarcia pic.twitter.com/MeXwakMAKB — Jero Garcia (@jerogarciabox) September 28, 2023

Desde la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (APAE) aseguran que "cualquier niño o adolescente puede ser víctima de acoso escolar, no existe un perfil determinado ni de víctima ni de acosador. El bullying no es un juego entre escolares, es algo muy serio que puede marcar a un niño para toda la vida, e incluso inducirle al suicidio".

