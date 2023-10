Canteli, alcalde de Oviedo: "Sánchez da 2M al año a Abel Caballero para luces y a nosotros ni un euro"

No hay baldosa en Oviedo a la que esta semana no se le haya sacado brillo y Alfredo Canteli (Teverga, 1946) se ha cerciorado de ello. La semana de los Premios Princesa de Asturias es la más importante del año en la muy noble y muy leal capital del Principado.

A horas de que figuras como Meryl Streep o Eliud Kipchoge saluden desde el histórico Hotel Reconquista al ritmo de gaitas y tambores, el alcalde de Oviedo nos abre su despacho y, nada más llegar, nos tranquiliza: "Tengo todo el tiempo del mundo, pero tienes que sacarme bien, que esta semana tengo muchísimo lío".

Educado, cercano, directo y sin rodeos. Así se muestra Canteli en una charla en la que no duda en deshacerse en halagos hacia "su amigo Feijóo". "Un hombre honrado, trabajador y honesto. Me gusta la gente como él", confiesa.

Alcalde de Oviedo desde 2019, año en el que se enroló -sin afiliarse- en las listas del Partido Popular, tampoco se olvida durante esta entrevista de sus "grandes amigos" en el otro bando, como Paco Vázquez, exregidor de La Coruña. Uno de esos históricos socialistas que ha sabido "decir las cosas somo son" y que "ha tenido lo que hay que tener" para oponerse a la amnistía.

¿Es gobernable España?

Pues difícilmente. ¿Tú qué crees? ¿Crees que se puede gobernar un país con minorias que quieren separarse de España? Lo veo muy complicado, muy difícil. Bildu, Junts, PNV y ERC van a ser los partidos que realmente gobiernen en España.

¿Y será gobernable si hay nuevas elecciones?

Eso lo tiene que decir la gente. Para mí sería una buena noticia, porque miro las encuestas y veo que la gente nos está dando la razón. Feijóo ya tiene mejores números y si hay nuevas elecciones creo que va a tener muchas opciones de ser presidente. Tengo esperanzas en que todo el asunto de la amnistía perjudique al PSOE si hay nuevos comicios.

Durante la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, dijo que aquello era una conversación entre ganadores. ¿Es Óscar Puente un ganador?

Óscar Puente no es un ganador, es poca cosa. Una intervención basada en en insulto nunca es ganadora, no le gustó a nadie. Hay que mantener el respeto siempre.

¿Lo es Feijóo?

Lo ha demostrado. No creo que en Galicia sean tan tontos de darle tres mayorías absolutas seguidas si no se trata de alguien válido. Y luego va y gana en España. Le considero un buen amigo y tarde o temprano va a ser presidente, es un hombre trabajador, honrado. A mí me gusta la gente así.

En los principales ayuntamientos de España se han votado iniciativas en contra de la amnistía y en todas el PSOE ha votado en contra. ¿Qué opinión le merece?

No lo entiendo. A veces creo que los diputados votan un poco como autómatas por culpa de la disciplina de voto. ¿Por qué el presidente de Castilla-La Mancha, que no es en absoluto partidario de la amnistía, no puede darle los votos a Feijóo para que sea presidente?

Hay mucha discrepancia interna en el PSOE respecto de este asunto, incluso figuras históricas. Hace unas semanas escuchaba a un buen amigo, como es el exalcalde de La Coruña Paco Vázquez, decir las cosas como son, hablando en nombre de muchos socialistas y teniendo lo que hay que tener para denunciar esta absurdidad de la amnistía.

¿Es constitucional?

No soy jurista, pero no son pocos los que dicen que no lo es.

¿Habrá referéndum?

Está claro que de Pedro Sánchez no te puedes fiar. Te dice una cosa y hace la contraria. Ha dicho que no va a haber referéndum, pero con Sánchez nunca se sabe. También dijo que no pactaría con los independentistas y ahí lo tienes, depende de ellos para volver a ser presidente.

A 20 kilómetros de su consistorio -en Gijón- en menos de cinco meses se ha roto el pacto de Gobierno entre Foro Asturias y Vox. Usted incidió mucho en la importancia de no depender de nadie para gobernar durante la campaña. ¿Qué le parece Vox como socio?

Lo primero, me alegro por Carmen Moriyón [alcaldesa de Gijón], ese acuerdo no daba para más. Lo segundo, puntualizar que yo nunca he sido crítico con los pactos con Vox. ¿El PSOE puede pactar con todo su séquito y nosotros no podemos pactar con Vox? ¡Venga hombre! La extrema izquierda es muy peligrosa.

Bildu tiene en su historial innumerables crímenes. ERC y Junts quieren romper España. Vox, que yo sepa, no ha hecho ninguna de las dos cosas.

En Oviedo la mayoría son 14, y a mí las semanas previas me daban 13. Me insistían en que el resultado estaba bien, pero la diferencia de haberse quedado a uno de la absoluta a tenerla es enorme.

A pesar de ser tan crítico con la extrema izquierda tiene usted una relación muy sana con Gaspar Llamazares.

¡Claro! Es una persona muy dialogante, viene mucho por mi despacho y lo agradezco. La pasada legislatura fue imposible hablar con casi ningún otro grupo.

Y eso que es del Sporting.

¡Pues eso es mucho peor que ser de Izquierda Unida! [risas]. Ahora de verdad, creo que es una persona con la que se puede hablar. Y discrepamos, claro que discrepamos, pero en política siempre tiene que prevalecer el respeto.

También tiene muy buena amistad con Adrián Barbón.

Así es, tengo una muy buena relación personal con él, pero tiene que terminar de arrancar.

¿Arrancar?

Sí. Tiene que ser más valiente, alzar la voz, no tener miedo. Aquí tiene un alcalde que le va a apoyar cada vez que vaya a pedir cosas a Madrid. Pero tiene que ser más valiente cuando Madrid no está de acuerdo.

Entonces ¿le duele Asturias?

Me duele. Es cierto que hay cosas positivas, pero el número de jóvenes que se marcha fuera de la región es muy elevado. Repito que necesitamos un gobierno valiente, el mensaje de Asturias tiene que llegar a Madrid con mucha fuerza y no lo estamos consiguiendo.

Hay quien dice que Madrid es, precisamente, su destino.

Bueno, eso te tiene que responder él. El que seguro que no acaba en Madrid soy yo.

¿Se le puede ganar?

Se le puede, se le debe y se le pudo ganar, hasta ahí te voy a decir.

¿Y se puede suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en Asturias?

Las grandes fortunas se van a acabar marchando, no tiene ningún sentido que en el resto de España se haya eliminado este impuesto y aquí siga vigente. Que Barbón mire a Madrid y tome ejemplo. Obviamente no somos como ellos, pero el tema de la fiscalidad es muy importante. Él no lo quiere escuchar y se lo he dicho muchas veces.

Las peculiaridades electorales de Asturias, que dividen la provincia en tres circunscripciones, cada una con sus diputados, hizo que el PP se quedase a menos de 800 votos de haber dado un vuelco histórico en el Principado. ¿Fue un error haber presentado a un candidato que venía de Bruselas y era una figura desconocida para la sociedad asturiana?

Al candidato se le designa por su gran trayectoria en Bruselas y al final las cosas no salen. Diego Canga hizo un buen trabajo, no voy a ser crítico con él.

Todo apunta a que será Álvaro Queipo el que recoja el testigo.

Es joven y es una figura de partido. Los alcaldes que están afiliados, y yo también, creemos que es quien debe liderar este nuevo proyecto, puede encauzar el rumbo. Es el candidato idóneo en este momento y es alguien que tiene las características necesarias para ganar a Barbón.

Aprovecho que saca el tema. ¿Cómo va lo de su afiliación?

Siempre me lo preguntáis [risas]. Estoy muy agradecido al PP, sin ellos no sería alcalde. Yo lo que puedo decir es que estoy centrado en trabajar. He sacado mayoría absoluta y en Madrid están muy contentos conmigo. En las elecciones al ayuntamiento de Oviedo se presentaron cinco partidos de derechas y sacamos mayoría absoluta, y eso que se perdieron 5.000 votos. En vez de 14 hubiéramos sacado dos o tres asientos más. Yo me dedico a trabajar.

Usted entró en política superados ya los 70 años. ¿Qué opina de los diputados jóvenes que en su hoja de servicio solo acumulan cargos de partido?

Hay que haber vivido fuera de la política antes de llegar a ella. Yo se lo digo mucho a la gente de Nuevas Generaciones, que estudien, se preparen y vean como funciona todo fuera de un partido. Creo que la gente que entra pronto al staff de un partido y se dedica solo a eso luego pierde experiencias que se valoran en política.

Igual soy yo el raro, pero a mí me encanta trabajar. En 1999 me hice cargo del Centro Asturiano, que es uno de los clubes sociales más importantes de Asturias. Lo cogimos en ruina y mira lo que hemos hecho. Insisto, soy una persona tremendamente trabajadora. Ahora podría estar tranquilo en casa y ya me ves, con 77 años y aquí sigo.

Uno pasea por Oviedo esta semana y parece casi como Navidad.

Somos la capital mundial de la cultura. Hay que agradecer a Sabino Fernández Campo y a Graciano su trabajo por estos premios, cómo fueron capaces de tener esa visión cuando la gente ni se lo imagibana. Cada vez ocurre con más frecuencia que nuestros premiados ganan el Princesa de Asturias y luego el Nobel, no al revés. Algo estaremos haciendo bien para que esto suceda. Me siento muy orgulloso de mi ciudad cuando veo el nivel de notoriedad que tienen estos premios.

En campaña proyectó un museo para los Premios Princesa de Asturias.

Tenemos que ver lo que ocurre con los terrenos donde queremos ubicarlo. Más que un museo creo que va a ser una sede. Tienen que involucrarse todos: ayuntamiento, por supuesto la Fundación y también los Gobiernos de España y de Asturias. Si sale adelante, vamos a tener un espacio que no tendrá ninguna otra ciudad y que va a ser reconocido mundialmente.

Gobierna la ciudad más limpia y segura de España. ¿Cómo se gestan ambos premios?

Invirtiendo una enorme cantidad de dinero. También con una empresa de mantenimiento que está a un nivel altísimo, pero sobre todo invirtiendo dinero. Tú paseas por los jardines de Oviedo y eso no lo ves en casi ningún lugar de España. Es jardinería de primer nivel y eso es caro.

Y respecto de la seguridad, te diría que lo mismo, invertimos mucho dinero en que Oviedo sea un lugar donde no haya problemas y donde la gente pueda pasear por la calle sin ninguna preocupación.

Cualquiera diría que Oviedo le puede competir a cualquier ciudad de norte.

A San Sebastián y Bilbao no llegamos, tienen un número de pernoctaciones enorme, pero estamos haciendo un trabajo muy bueno. Estamos mejor que Gijón, Santander, León, Vigo… Hemos recuperado el camino primitivo, tenemos la Catedral y sus tesoros, que solo los tenemos nosotros, nuestra gastronomía, nuestros dos museos.

Llegar al millón de pernoctaciones no es casualidad. Encima ahora va a llegar el AVE, que cambia totalmente la oferta turística que tenemos. Te plantas en Oviedo desde Madrid en tres horas y eso tiene que saberlo todo el mundo.

Ahora que se acercan las Navidades, le tengo que preguntar si va a abrir un nuevo frente en la guerra por tener el árbol navideño más grande.

¡Pues podría! Pero te digo una cosa, a Abel Caballero Pedro Sánchez le da dos millones todos los años para tener su iluminación y a nosotros no nos da ni un euro. Con lo que tenemos estoy orgulloso, no tendremos el más grande pero vamos a tener el más bonito. No se entienda mal, con Abel Caballero me llevo muy bien, pero el mío va a ser mucho más bonito. Oviedo va a tener una iluminación que va a ser referencia y muestra del buen trabajo que venimos haciendo estos años.

