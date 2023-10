Vara se cita en privado con Page para mediar y bajar la tensión con Sánchez por la amnistía a Puigdemont

El expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara se reunirá con Emiliano García-Page este viernes para comer en Madrid. Se trata de una cita privada, de la que no habrá registro oficial, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La iniciativa de celebrar este encuentro partió de Fernández Vara, y la finalidad es mediar para rebajar la tensión interna con respecto a la amnistía. En el PSOE está cundiendo la inquietud por la amnistía que Pedro Sánchez negocia con Carles Puigdemont. Y el más crítico hasta ahora ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, que se ha pronunciado en contra en numerosas ocasiones.

Page ha querido evitar celebrar la comida en Toledo para no darle carácter de institucionalidad a la cita. Tampoco figura ni figurará en la agenda del presidente castellanomanchego.

[Sánchez incumple los plazos que se fijó para justificar la amnistía y lleva la inquietud al PSOE]

El dirigente castellanomanchego ha sido muy crítico con la amnistía desde que se puso encima de la mesa tras el 23-J. La última vez que se pronunció fue este martes, y la tildó de una "necesidad" para Sánchez. "Traerá desigualdades que pagará la próxima generación", dijo un día antes.

Vara, en cambio, respalda las tesis sanchistas. Apareció junto a Sánchez en el acto del pasado sábado en Mérida y su opinión es que puede abordarse si cabe en la Constitución y que sean los expertos los que diluciden si tiene encaje o no.

El intento de acercar posturas se produce en un momento en el que la inquietud crece dentro de aquel PSOE que no forma parte del núcleo duro de Sánchez, tanto en el Gobierno como entre los barones. Pero Sánchez quiere evitar roces innecesarios y está mandando emisarios por la paz interna.

La investidura, que en un inicio dijeron que se produciría justo después del intento fallido de Alberto Núñez Feijóo, cada día se va alejando más y nadie sabe en qué punto están las negociaciones. Tampoco se dan las explicaciones sobre la amnistía que Sánchez dijo en reiteradas ocasiones que iba a dar.

[Page avisa a Sánchez por la amnistía: "Traerá desigualdades que pagará la próxima generación"]

Según ha podido saber este diario, hay malestar entre los barones, incluso los afines a Sánchez, porque el presidente en funciones y su núcleo duro están acaparando toda la negociación sin informar al resto del partido de qué se está hablando ni en qué términos. Les acusan de dar la espalda al partido en unas conversaciones de tal envergadura.

La opción del silencio

Es por ello por lo que, para no optar por la deslealtad, muchos barones prefieren el silencio. Este jueves se celebra la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada en el Senado para fijar la postura de todos los presidentes autonómicos sobre la amnistía y ninguno de los tres presidentes que tiene el PSOE tras el 28-M acudirá a ella.

Page, que aunque critica la amnistía no quiere servir de munición para el PP, se escuda en su agenda institucional. Tampoco irán el presidente asturiano y la navarra, Adrián Barbón y María Chivite. Ninguno de los dos se ha pronunciado todavía sobre la amnistía alegando que todavía no se conoce qué podría salir adelante. En su caso es literal, ya que Sánchez no cuenta con ellos para este asunto.

Quienes sí acudirán son los senadores designados por los parlamentos autonómicos, entre ellos Vara y el expresidente valenciano Ximo Puig. Si cualquiera de los dos decide hablar en la comisión general, respaldarán a Sánchez.

[Pere Aragonès rompe el perfil bajo del PSOE con la amnistía al ir al Senado y legitima la iniciativa del PP]

La reunión entre Vara y Page para rebajar tensiones se produce en la misma semana en la que José Luis Rodríguez Zapatero se pronunció, en una entrevista en Onda Cero, a favor de la amnistía, abriendo así la veda para que el argumentario empiece a calar no sólo en la sociedad, sino también en el PSOE.

Sin embargo, hay cierto temor en Ferraz a que la medida no cuente con el beneplácito de algunos barones y se desate una pequeña rebelión interna. Ya ocurrió a finales del año pasado cuando muchos denunciaron la reforma del Código Penal para rebajar el delito de malversación y suprimir el de sedición. En ese caso, Sánchez también actuó para contentar a los independentistas. En este, todavía hay silencio. Aunque podría no ser definitivo.

Sigue los temas que te interesan