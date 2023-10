Grande-Marlaska: “Tenemos medios para hacer frente a la llegada de migrantes a Canarias”

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "tenemos medios personales y materiales para hacer frente a la llegada de migrantes irregulares a las Islas Canarias", y que existe "la posibilidad de diversificar dentro de las islas, donde hay unas infraestructuras importantes sobre esa materia".

Marlaska ha realizado esta intervención en relación las oleadas de cientos de inmigrantes que llegan a las Islas Canarias de forma irregular por vía marítima, lo que ha llevado al cabildo de El Hierro, una de las islas más afectadas, a reclamar un dispositivo sanitario exclusivo para atenderlos.



Marlaska, tras el desfile de la Guardia Civil en Logroño con motivo del cierre de las fiestas de la Virgen del Pilar, ha explicado que "gracias a la política de incremento de incentivos en estos años, tenemos agentes suficientes para abordar de forma inmediata esta situación, que no dejamos que descabalgue".



Además, ha negado que haya "preocupación en cuanto a la respuesta que el Gobierno tiene que dar en parámetros humanitarios respecto a las personas que vienen en esas condiciones, de las que que muchas son vulnerables".



"Lo que hacemos es evitar el 40% de las salidas para salvar vidas, porque hay muchas personas que, desgraciadamente y por esa sinrazón de los traficantes de migrantes, pierden sus vidas en una ruta tan peligrosa como es la Atlántica", ha subrayado.



Por último, ha indicado que "la inestabilidad" puede llevar a que haya "momentos concretos" de aumento de los flujos migratorios, pero eso "no quiere decir que no haya una política de coordinación y cooperación con los países de origen del tránsito, sino que hay situaciones específicas".

Equipos comunes de colaboración

Grande-Marlaska ha recordado que "tenemos equipos comunes de colaboración, de trabajo y de investigación, tanto en Mauritania, en Senegal y en otros países, y una cooperación y colaboración extraordinaria con países como Marruecos. Porque, al final, trabajar contra la inmigración irregular es salvar vidas de gente vulnerable que son puestas en riesgo por personas desalmadas como son los traficantes de seres humanos".

Ante ello, desde la Unión Europea y este Gobierno trabaja "en lo que llamamos la dimensión exterior que no es solo trabajar allí protegiendo las fronteras propias de los países de origen y tránsito para evitar salidas sino también prevenir".

"Salvan vidas"

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías de los países afectados "salvan vidas también cooperando al desarrollo de sus países, es decir, evitando o tratando de evitar en lo máximo posible que las personas tengan que salir para buscarse una vida mejor fuera de sus países".

"Y ahí es donde está trabajando desde hace un tiempo la Unión Europea, tratando de aunar esfuerzos de todo tipo para esa cooperación integral al desarrollo con estos países". Esta es una cuestión "que ha sido desafío de años pasados, de presente y de futuro.

Ante ello, ha proseguido, "este Gobierno, en el Ministerio del Interior y otros ministerios también concernidos por el desafío de la migración irregular, es uno de nuestros principales trabajos. Pero esto no va en contra, siempre lo digo, de hacer políticas de migración legal, segura y ordenada. Eso es evidente y en eso también trabajamos".

