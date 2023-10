Crisis en el gobierno de coalición en Asturias: la alcaldesa le dice "se acabó" a Vox

"Se acabó". Así se ha mostrado en su cuenta de X -antes Twitter- la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro Asturias), tras enterarse de las propuestas de Vox para la edición número 61 del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Acto seguido ha convocado una rueda de prensa urgente para las 18.00 horas, en la que se prevé que anuncie la ruptura del pacto con Vox.

Así lo hará horas después de que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara a los medios de comunicación su intención de hacer cambios en el Festival Internacional, entre ellos incluir un galardón que premie las películas acordes con "sus valores". Álvarez Rouco busca que el festival deje de ser "exclusivo" que gusta a "sólo unos pocos".

Cabe recordar que el Gobierno tripartito lo forman Foro, PP y Vox. No obstante, el pacto no fue firmado a tres bandas, si no que Foro firmó un acuerdo con el PP y otro con Vox.

El pacto entre Foro Asturias y Vox ya puso en peligro la convivencia dentro la formación regionalista asturiana, después de las elecciones autonómicas de mayo. "El acuerdo es un pacto infame que viola el programa y los principios del partido. Le pido a Carmen Moriyón que rompa el pacto antes de comenzar el pleno. No voy a ser cómplice de quienes quieren ser mis verdugos", aseguró en redes sociales José Suárez Arias-Cachero Felechosa, quien abandonó Foro en julio.

Durante la última legislatura, la relación entre los ultraconservadores y los regionalistas asturianos ha sido más que tirante debido a la postura de Foro Asturias en relación a la cooficialidad del asturiano. En diciembre de 2021, Vox colocó un cartel con un montaje en el que figuraba el propio Adrián Pumares besándose con Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. 'Los adrianes te quieren meter la llingua', podía leerse.

Cartel de Vox en el que señalaba a Adrián Pumares y a Adrián Barbón. Twitter

La propia Carmen Moriyón aseguró durante la campaña que no pactaría con Vox tras los ataques que había proferido la formación ultraconservadora a "su compañero de partido".

