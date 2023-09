La 'exposición de motivos' de la amnistía que prepara el PSOE: "Un nuevo cauce para un nuevo tiempo"

"A nadie debería sorprenderle" que el PSOE haya dado este salto, del no al es posible la amnistía para Carles Puigdemont. Así lo argumenta una fuente oficial del PSOE. El partido ya tiene esbozada la argumentación "para imprimir un nuevo cauce a la gestión de un nuevo tiempo", según confirma una fuente cercana a Moncloa.

Este enfoque está inspirando los trabajos, tanto políticos como jurídicos, para la elaboración de la ley orgánica que otorgue la medida de gracia para borrar los delitos del procés. Y que le permitirá al PSOE recabar los siete votos de Junts, necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.

"A nadie debería sorprenderle, porque nuestro argumento respecto a Cataluña ha sido siempre el mismo: el diálogo para mejorar la convivencia y superar el conflicto". Ésa es la trazabilidad, sostiene esta fuente, de los últimos cinco años en el Partido Socialista.

La amnistía a los implicados en el procés -vaya a tener o no ese nombre- se topa, en todo caso, con muchos obstáculos de los que son conscientes los socialistas: son de tipo jurídico, moral, de constitucionalidad, de opinión pública... y de la opinión misma de Sánchez, quien hasta el pasado 20 de julio -a tres días de las elecciones- defendía que "este Gobierno no contempla" esa medida "que reclama el independentismo".

Pero un obstáculo que es básico, y el sitio para superarlo estará en la "exposición de motivos" de la proposición de ley: la justificación de la conveniencia de la medida de gracia. ¿Estamos en un cambio de régimen? Evidentemente, no. ¿Ha habido un conflicto armado, con dos partes enconadas, que se necesita superar? Ni de lejos. Pero sí que hay "un nuevo tiempo", para cuya "gestión" es necesario "un nuevo cauce".

"Afinar muy bien"

Una de las personas con más peso jurídico en el PSOE, y que participa en los trabajos para lograr la investidura de Sánchez, explica este enfoque: "Es imposible aprobar una ley orgánica antes de la investidura, y menos una como ésta, en la que hay que afinar mucho".

La norma afectará al Código Penal, es decir, a derechos fundamentales, por lo que tiene que ser orgánica. Esto significa que requerirá la mayoría absoluta de los diputados del Congreso. Y aunque el Senado -controlado por el Partido Popular- la podrá enmendar e incluso vetar. Pero la Cámara Baja puede levantar ese rechazo de plano, de nuevo, con mayoría absoluta.

Todo ese proceso dilatará entrada en vigor de la norma. Y eso lo saben los negociadores de Puigdemont, en Waterloo. Por lo que en el PSOE se confía en que, finalmente, se contenten con que el texto esté registrado y calificado por la Mesa, para iniciar su trámite. Y que con ese "hecho comprobable" -todavía más si es el Grupo Parlamentario Socialista el firmante de la proposición de ley orgánica- baste para el sí de Junts a Sánchez.

Además, está la dificultad técnica de la norma. "Es una ley en la que hay que afinar muy bien los hechos, el intervalo temporal y el ámbito subjetivo", es decir, las personas a las que afectaría.

El hecho de que la amnistía pueda beneficiar también a los funcionarios de segundo nivel que, cumpliendo órdenes, compraron urnas, abrieron colegios o tramitaron, por ejemplo, las leyes de desconexión "mandará un mensaje de tranquilidad". El PSOE confía en que eso facilitará la superación del problema de opinión pública.

Porque amnistiar, se amnistiará a Puigdemont. Por un lado, el dueño de la llave de la investidura, Pero por otro, el líder del levantamiento de 2017, y "la aversión que provoca este señor es no sólo es enorme, sino justificada", admiten las fuentes socialistas.

Constitucionalidad

En las últimas semanas, se han levantado voces de todo signo ideológico en contra de la amnistía. No sólo por su "injusticia e inmoralidad", sino con el argumento de que no cabe en la constitución. Una inmensa mayoría, en la oposición; pero una parte no poco sustancial, en el seno del propio PSOE, con Felipe González, Alfonso Guerra y otros grandes líderes a la cabeza, incluido el barón más poderoso, Emiliano García-Page.

"Eso de que esta medida de gracia no es constitucional esconde, en el fondo, un prejuicio anterior", apunta otra fuente jurídica socialista. "Si estás emocionalmente en contra, te resistes a ello políticamente y te revistes de una argumentación legalista contra esta hipótesis".

Según este experto del PSOE, hay literatura constitucional abundante que, basándose en una distinción total de "las instituciones del indulto y de la amnistía", admiten la eventual constitucionalidad de esta última.

El PSOE recuerda, en estos días, que varios países de nuestro entorno europeo occidental, incluyen la amnistía como un instrumento a disposición del legislativo sin que, por ello, sus democracias se autoenmienden.

Y aunque es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró contrarias a derecho algunas de las otorgadas, fue "siempre con un mismo argumento", el de que no podían ser leyes de punto final para olvidar delitos de lesa humanidad.

"Pero aquí no estamos hablando de una masacre", concluye. "Fueron desórdenes públicos, delitos de sedición que ya no existe, de malversación, prevaricación o de desobediencia... ésos son los flecos pendientes del 'procés'".

Es decir, que la amnistía puede discutirse. De ahí que el PSOE de Sánchez la rechazara antes, y ahora se permita diseñarla, "aunque no hay un socialista que ignore la dificultad del asunto". Pero este es "otro tiempo", mucho más complicado que los pasados, y para salir del problema "debemos gestionarlo tomando una decisión política muy difícil, dentro de la Constitución... el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra".

