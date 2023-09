Funcionarios del Congreso cuestionan la validez del Diario de Sesiones por las traducciones simultáneas

Desde que finalizó el Pleno de esta semana, en el que se reformó el Reglamento del Congreso de los Diputados para introducir el uso de las lenguas cooficiales, no se ha actualizado el Diario de Sesiones. Esta publicación, de carácter oficial y con validez jurídica, no suele tardar más de 24 horas en elaborarse una vez que termina el debate parlamentario.

Esta vez, sin embargo, no hay rastro de las actas correspondientes a la sesión que tuvo lugar el martes, cuando se aceptó la toma en consideración de la reforma parlamentaria; ni tampoco se han publicado las del jueves, cuando se votaron las enmiendas parciales y totales y se dio carpetazo definitivo al trámite de la modificación del Reglamento.

Los servicios de la Cámara, a día de hoy, siguen dilucidando sobre cómo dar encaje a las intervenciones que se produjeron en catalán, gallego, euskera, valenciano o aragonés; si se debe introducir la transcripción literal y, a continuación, una traducción. O, incluso, si es preciso advertir en el Diario de que el propio Congreso no se responsabiliza de la veracidad del texto.

[El Congreso ya es políglota: la legislatura se estrena en 4 lenguas y un hemiciclo partido por la mitad]

En ese sentido, distintos cuerpos de funcionarios del Congreso de los Diputados tienen serias dudas con la oficialidad del Diario de Sesiones. Lo que ahora refleja no es lo que las taquígrafas recogen directamente de los oradores, sino lo que un intérprete ajeno al cuerpo de funcionarios de la Cámara dice que han dicho.

Ponen un ejemplo: podría ocurrir que un diputado denunciara que lo que refleja el Diario no es exactamente lo que él dijo. ¿Quién sería el responsable? Quienes transcriben las traducciones no tienen forma de verificar si el intérprete ha reflejado exactamente las palabras del interviniente o ha hecho un resumen.

Pierde el carácter notarial

Desde que se ha autorizado el uso de las lenguas cooficiales está en cuestión si lo que queda escrito en el Diario de Sesiones mantiene el carácter de acta notarial. Las partes del texto que provengan de una traducción simultánea podrían no ajustarse fielmente a lo que dijo el diputado de turno.

Con los intérpretes se pierde también contexto. El Diario no sólo plasma lo que dicen los oradores, sino lo que ocurre en ese momento en el Hemiciclo. Esa labor, que corresponde a las taquígrafas y estenotipistas, resulta imprescindible, ya que "recoge la esencia y la frescura" del debate, en definitiva, "toda la realidad que gira en torno a la alocución de una persona", apostillan las fuentes. Con la traducción simultánea eso es imposible en la práctica.

Según explican fuentes de la Cámara, con el uso de las lenguas cooficiales, el Congreso ha licitado "una partida específica" para contratar traductores y, también, una empresa que se encargará de transcribir todo lo que se hable en otro idioma que no sea el castellano. Con la desventaja de que esa transcripción no se hará in situ.

Será una empresa externa la que se encargue, en remoto, de transcribir primero todos los discursos en lenguas cooficiales y, después, traducirlos al castellano para luego remitirlos al Diario de Sesiones.

Sigue los temas que te interesan