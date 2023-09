El Congreso ya es políglota: la legislatura se estrena en 4 lenguas y un hemiciclo partido por la mitad

Quizá fuera la cosa de no entender bien, por eso de que no sólo se hablaron cuatro lenguas desde el atril, sino que la traducción simultánea fallaba, los subtítulos en las pantallas iban lentos y muchos no lograban hacerse con la tecnología del pinganillo. Quizá fue eso lo que hizo que la única sorpresa de la primera sesión plenaria de la XV Legislatura fue que alguien se equivocó y votó abstención.

Porque ya se sabía que antes de la toma en consideración, siquiera, la presidenta de la Cámara iba a aplicar la norma como aprobada. Además, lo de que iba a salir adelante el primer trámite de la reforma se daba por descontado. Por otro lado, que se iba a aceptar su tramitación por la vía de urgencia, era evidente. Que Vox iba a protagonizar un numerito ni cotizaba en las casas de apuestas.

Y finalmente, que el hemiciclo se iba a quedar partido en dos bloques casi idénticos en número, se podía haber incluso dejado por escrito desde el pasado 17 de agosto. Es prueba de que este periodista acudió a la Carrera de San Jerónimo haberse enterado de la anécdota.

Porque, perdone el lector que se le celebre el mérito de leer esta crónica: salvo eso -a última hora, y ya con las tripas de sus señorías clamando por subir al restaurante del Congreso-, nada de lo que ocurrió en la Cámara Baja fue reseñable.

Todo fue un teatrillo: los indepes celebrando lo suyo y pidiendo más ("unilateralidad, nación, independencia, hacer el DNI en euskera..."); la oposición acusando al Gobierno (en funciones) de "vender España" a cambio de seguir en el poder; y el PSOE haciendo malabares para defender entusiasta, ahora y "porque toca", lo que hace dos meses era "imposible por cuestiones técnicas".

Sémper y la "patochada" en euskera

Puestos a buscar hechos llamativos, digamos que el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, se arrancó un poquito en vascuence. Que se sepa que lo sabe, que se note que el PP no ataca las lenguas cooficiales y que nadie pueda acusar a los conservadores de falta de conciencia de que cuando se presentaron al 23-J quienes les votaron lo hicieron pensando en varios idiomas propios.

"No haremos el canelo", había anunciado Sémper un día antes. "Pues ha hecho usted una patochada", la afeó (en euskera, si es que el traductor nos lo supo interpretar bien) el peneuvista Joseba Andoni Agirretxea. "No, hombre, no... sólo he mostrado que se puede ahora como se podía antes: un poquito y autotraduciéndote".

Pero con la elección de Sémper (la de él mismo usando la lengua cooficial, y la de Génova designándolo portavoz para que lo hiciera), el PP trató de visualizar qué es eso del "plurilingüismo cordial", concepto acuñado por su líder, Alberto Núñez Feijóo.

No en vano, él es gallego, utilizaba casi exclusivamente su lengua propia en el Parlamento regional cuando presidía la Xunta -y lo hizo por trece años- y llegó a ser acusado de ser "un nacionalista más" por su ley de lenguas. No en vano, en Cataluña, el PP sacó más votos que Esquerra -responsable de esto que se votaba- y aún más votos que Junts -los que elevaron la apuesta del catalán oficial hasta Bruselas-.

No en vano, Sémper sabe usar el euskera, y lo demostró escuchando sin pinganillo a Mertxe Aizpurua (Bildu) y a Joseba Andoni Agirretxea (PNV).

Pero con todo, las cuentas del día en que Francina Armengol fue elevada a la categoría de tercera autoridad del Estado -hace un mes y dos días- se reprodujeron este martes. Si entonces fueron 178 votos en bloque a favor de la socialista, esta vez fueron 176 -por esas dos abstenciones erróneas- para tomar la reforma en consideración, y 179 para tramitarla en lectura única, según fuentes parlamentarias.

