Page dice que si el PP busca "tránsfugas en el PSOE" para la investidura, "puede que los encuentre"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado sobre la posibilidad de que en el PSOE haya diputados tránsfugas que sirvan para facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo la semana que viene. Ha dicho que es posible que suceda, aunque ha pedido que no se cuente con él.

"El que esté jugando a que la falta de votos del PP, el déficit electoral, se lo compensen tránsfugas del PSOE... puede que los encuentre, no digo que no, pero no será porque yo los busque o yo los ampare", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser.

"Las cosas tienen que ser limpias, el Gobierno de España no puede estar nunca sometido a tamayazos de ningún tipo", ha añadido.

Las declaraciones de Page han tenido lugar poco después de su conversación con Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP y cuyo debate de investidura arrancará el martes que viene, llamó a Page este jueves en el contexto de su ronda de contactos con presidentes autonómicos. Aunque varios del PSOE dijeron que no iban a hablar con Feijóo, Page sí lo ha hecho.

El presidente de Castilla-La Mancha sigue siendo una de las figuras más críticas con Pedro Sánchez dentro del PSOE, especialmente por sus cesiones a los independentistas y nacionalistas. En los últimos días, ha sido uno de los que se ha pronunciado con más contundencia contra la ley de amnistía que negocian los socialistas con Junts.

Por ello, muchos actores del espectro de la derecha miran a Page como el único capaz de promover una rebelión interna dentro del PSOE. Él, sin embargo, lo descarta. "Una cosa es discrepar y otra cosa es que yo piense que la alternativa del PP es mejor", ha dicho.

Tras su conversación telefónica con Feijóo, Page ha dicho que el líder del PP no le ha pedido ayuda para la investidura. "No me la ha pedido. Pero no serviría para mucho si lo hiciera. Yo no decido lo que vaya a votar el PSOE, aunque pueda mantener diferencias críticas", ha asegurado.

