Belarra ataca a Yolanda Díaz por debilitar a Podemos y exige que Irene Montero siga en Igualdad

Podemos ha desempolvado el sí se puede. O, mejor dicho, un sólo se puede con nosotros. Y se lo ha dejado muy claro a Yolanda Díaz. La formación que encabeza Ione Belarra ha criticado muy duramente a la ministra de Trabajo en funciones, a la que acusa de haber debilitado a Podemos.

Belarra, secretaria general del partido, ha anunciado este sábado que iniciará inmediatamente "un debate" y "una reflexión" para desarrollar una "nueva hoja de ruta" para "fortalecer" su formación, "política y organizativamente".

Y esta debilidad se la ha achacado, directamente, a Díaz, a quien culpa de proceso de unidad —"que no se puede llamar de unidad"— con el que Podemos se integró en Sumar.

En un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Belarra ha instado a los militantes —a "todos, todas y todes"— a "defender" la marca Podemos. "Y a cuidar nuestra forma de hacer política, en la que no te pones de perfil, en la que no dejas caer a gente que se ha puesto en primera línea para garantizar los cambios y transformaciones que este país necesita", ha señalado, en una evidente alusión a la titular de Trabajo.

Ione Belarra, ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha reconocido que su antecesor, Pablo Iglesias, designó a Díaz como su sucesora para tratar de "ser la fuerza mayoritaria del Gobierno". "Y no se han cumplido los objetivos", ha recalcado Belarra, tras criticar que la integración de Podemos en Sumar ha sido "un proceso que no se puede llamar de unidad" y "que se ha traducido en pérdida de votos y escaños". Algo similar —ha criticado, entre aplausos— "no se puede volver a repetir".

"Aceptamos una coalición electoral con Sumar en unas condiciones que nunca se le piden a ninguna otra fuerza política", ha lamentado la secretaria general de Podemos.

Belarra también ha reivindicado a Irene Montero —otra de las participantes en el mitin, casi exclusivamente femenino— frente a Yolanda Díaz. Y ha exigido que la actual titular de Igualdad repita en el Ministerio, pese a las reticencias de Sumar. "Es imprescindible que siga al frente", ha indicado la dirigente.

Ione Belarra también ha agradecido la presencia de Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, en el Círculo de Bellas Artes. "Aunque milites en otra organización política, eres de los nuestros", ha indicado, antes de hacer lo propio con otros representantes de EH Bildu o En Comú Podem.

Las alusiones explícitas a Yolanda Díaz han sido pocas. Las no explícitas, infinitas. "Hoy es un buen día para que recordéis vuestro poder", ha indicado Irene Montero, micrófono en mano. "Nosotras estamos aquí porque vosotras estáis ahí", ha agradecido a la militancia "de una fuerza que nunca se pone de perfil y está dispuesta a transformar hasta las últimas consecuencias".

Montero también ha señalado que "la lealtad es fundamental para transformar un país". "Lealtad a tu partido político, sinceridad en el vínculo que nos une...", ha reclamado, ante de agradecer a Belarra su "valentía" frente a las "imposiciones que no se le han pedido a otra fuerza política en este país". Desde sus butacas, los militantes presentes en el acto han coreado los nombres de Pablo Iglesias, Pablo Echenique o Rafa Mayoral.

Según ha indicado Ione Belarra, Podemos "trabajará sin descanso" para reeditar un Gobierno de coalición de izquierdas. Pero, de cara a la investidura de Pedro Sánchez, ha exigido que el futuro Ejecutivo asuma una serie de medidas.

"Abaratar el coste de la vida", "rebajar el precio del transporte público", "topar los márgenes empresariales de beneficio de los precios de los alimentos", "derogar la Ley Mordaza", "garantizar el derecho a ser quienes son de las personas no binarias", "renovar el Consejo General del Poder Judicial", apostar por el "feminismo transformador" para conseguir "vidas felices" para "todos, todas y todes", garantizar el cumplimiento de la Ley de Vivienda en las comunidades en las que gobierna el PP...

Y, entre aplausos, Belarra ha anunciado que propondrá una subida del salario mínimo hasta los 1.500 euros. También, la congelación de todos los contratos de alquiler durante toda la legislatura y limitar los alquileres turísticos.

La secretaria general de Podemos también ha atacado al Partido Popular, al que ha tachado de "inconstitucional" y ha llamado "criminal de guerra" a José María Aznar, expresidente del Gobierno y del PP. "En cualquier otro país estaría proscrito", ha señalado.

