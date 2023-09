El fallo sobre 'La Manada' refuerza a los socialistas que quieren recuperar el Ministerio de Igualdad

La parte socialista del Gobierno intentó ayer girar la mirada por el fallo judicial que reduce la sentencia a la llamada “manada de San Fermín” como consecuencia de la aplicación de la ley del sólo sí es sí.

Explican que son “efectos no deseados” de esa ley, que ocurrió en la pasada legislatura, que ya la modificaron para eliminar esa disfunción, que el fallo no es aún firme y, sobre todo, desvían la responsabilidad hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero, purgada a su vez por la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

En realidad el apartado de las penas fue redactada en su momento por el entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, aunque la responsable de Igualdad siempre defendió la norma y se opuso a su reforma, contando también con los votos de Yolanda Díaz en el Congreso.

El asunto fue especialmente incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez y ahora lo creía sepultado y casi olvidado tras las elecciones generales de julio. Entendía depurada la responsabilidad en las urnas y con el fin de la carrera política de Irene Montero, hasta que ha llegado el inesperado fallo de Navarra que reduce de 15 a 14 años la condena de uno de los miembros de la manada, en el procedimiento que, precisamente, dio lugar a un movimiento feminista de repulsa que llevó a elaborar la polémica ley dando prioridad al consentimiento.

Fuentes socialistas explican que el fallo conocido ayer refuerza la posición de quienes en el partido presionan para que el Ministerio de Igualdad pase a manos del PSOE en un hipotético Gobierno de coalición que pueda surgir de una investidura de Pedro Sánchez. Las voces en ese sentido son casi unánimes, a la espera de una futura decisión de Sánchez cuando pacte la estructura del Gobierno con la líder de Sumar.

Lo piden para recuperar una bandera que siempre fue del PSOE y también para evitar que se repita la situación de la legislatura anterior cuando los asuntos de Igualdad fueron el principal quebradero de cabeza del Gobierno.

No habrá destitución

De hecho, el propio Sánchez puso distancia de su ministra durante la campaña electoral, usando incluso la referencia a sus amigos que se sienten inquietos con los mensajes de Montero y su equipo.

Díaz mantiene el pulso sobre este asunto y de hecho, reforzó su actuación con motivo del caso Rubiales, alejada también de Montero, a la que excluyó antes de las listas de Sumar.

Obviamente, ni Montero va a dimitir ni Sánchez va a destituirla. Estando en funciones, Sánchez no podría sustituirla, en todo caso sólo podría hacer que otro miembro del Gobierno asuma sus funciones. Pero no lo hará, porque no lo hizo tampoco antes.

En 2019, dejaron el Gobierno estando en funciones los ministros Josep Borrell y Meritxell Batet para ser Alto Comisionado de la UE y presidenta del Congreso, respectivamente, y sus competencias fueron asumidas provisionalmente por Margarita Robles y Luis Planas hasta la investidura de Sánchez.

