"¿Pero qué está pasando en España?": los socios de la UE no entienden la cita del Gobierno y Puigdemont

La reunión de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont en Bruselas pilló, este lunes, a muchos eurodiputados en la sede de la Cámara, en la primera jornada de trabajo completo tras el verano y en la semana previa al pleno de Estrasburgo. Según fuentes europeas, en la capital belga representantes del resto de los Veintisiete se acercaban a los parlamentarios españoles a preguntar "¿qué está pasando en España?".

Y mientras, en la ciudad alsaciana, símbolo de la reconciliación europea, el independentismo catalán promocionaba su golpe del 1-O en la otra sede de la Eurocámara, usando las instalaciones y el dinero europeo.

La exposición Catalonia's contribution to the Social Progress of the EU (La contribución de Cataluña al progreso social de la UE), ya instalada en los pasillos de la sede francesa del Europarlamento, incluía un panel con una foto enorme de manifestantes enarbolando una de las urnas del referéndum ilegal de independencia, celebrado en octubre de 2017.

Panel con una urna del 1-O, retirado por orden del Parlamento Europeo, de la exposición impulsada por Carles Puigdemont en la Eurocámara. E.E.

Fuentes de la Eurocámara, consultadas por este diario, aseguraban en la noche del lunes que "se ha pedido al servicio responsable que retire esa foto", alegando que "no estaba en el 'dossier' que se aprobó".

Todo esto ocurría en la víspera de que el expresident fugado en Waterloo se exhiba como el dueño de la llave para la investidura del nuevo Gobierno en España. Los eurodiputados españoles trataban de explicar la situación a sus colegas europeos: "Hemos trabajado mucho estos años para ganarles el relato a los independentistas", explicaba Adrián Vázquez a este diario. "La desidia de los sucesivos Gobiernos les había permitido mostrarse como víctimas ante los Veintisiete".

El líder de Ciudadanos, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, fue el instructor del dossier sobre el suplicatorio para levantar la inmunidad de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, reclamado por Pablo Llarena, el magistrado instructor de la investigación al procés en el Tribunal Supremo. "La imagen de Yolanda Díaz en la Eurocámara con ellos es lamentable, y le hace un daño enorme al prestigio de España".

La otra imagen, la de la urna, iba a presidir el espacio sobre Catalonia: pioneer in Europe (Cataluña: pionera en Europa) de la exposición, cuya inauguración estaba prevista para este martes a las 18.00 horas. Antes, a las 11.00 h, hablará Puigdemont para ponerle precio a los siete votos de sus diputados en Madrid. Pero antes, a las 9.00 h, se habrá tenido que desinstalar la foto de la urna por orden de la Secretaría General de la Eurocámara, tras el impulso de una denuncia del grupo parlamentario de Ciudadanos, a la que tuvo acceso este diario.

[Moncloa: "Yolanda Díaz ha ido por su cuenta y riesgo a ver a Puigdemont, le ha dado igual si suma o resta"]

Fuentes oficiales del Parlamento Europeo no quisieron opinar sobre el intento de Puigdemont y Comín de colar esta imagen en la exposición, sin haberla incluido previamente en el pliego para solicitar el uso del espacio común de la Eurocámara. "Es una manipulación del tema de la exhibición", apuntaban desde Cs en alusión a los dos europarlamentarios independentistas, "que ataca los principios de la Unión, que son el Estado de derecho y el respeto a las leyes violadas por aquella declaración unilateral de independencia".

La Eurocámara se arriesgaba a una demanda ante el TGUE (Tribunal General de la UE) por parte de la delegación liberal, reunida y escandalizada en Bruselas este lunes. "Hemos usado ese espacio, y sabemos el nivel de escrutinio y controles aplicados por el Parlamento Europeo... esperamos que esas reglas se apliquen por igual para todos", explicaban en su carta.

"Es todo teatro"

Otro eurodiputado explica a este diario que, en su reunión con los colegas de otros países de este lunes, "la sala resoplaba cuando salió el asunto de la reunión de la vicepresidenta del Gobierno y líder de uno de los partidos de la coalición con ése que España dice que es un hombre huido de la Justicia". Así lo plantean, de nuevo, los eurodiputados extranjeros menos informados. "Nos preguntan que si es que ya se ha solucionado, o qué ocurre".

Y ésa es la sensación que, como informa este diario, ha logrado transmitir y asume como cierta, Carles Puigdemont. Ya no es "un prófugo" sino un "interlocutor del Gobierno". A sólo 10 días de que expire el plazo para que sus abogados recurran la sentencia del TGUE que ratifica que ya no tiene inmunidad, los plazos se acortan: o recurre ante el TJUE (Tribunal de Justicia) antes del 15 de septiembre, o Llarena podrá reactivar la euroorden contra él en cualquier momento.

En ese caso, tardaría poco en ser "detenido, recluido y, ya sin excusas, entregado a España para ser juzgado", explica un experto jurista a EL ESPAÑOL. "Por eso, estoy convencido de que todo lo de su reunión con Díaz, la comparecencia de este martes y la exposición... forma parte de un teatro", concluye Vázquez, "el acuerdo está ya hecho y, en plena presidencia española de la UE, el Estado español se hará un daño irreparable por un puñado de votos para que Sánchez siga siendo presidente".

