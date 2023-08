Robles, sobre el recurso de Puigdemont: "Lo prudente en un asunto de relevancia es esperar al pleno del TC"

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, se ha mostrado crítica con que la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional (TC) haya resuelto el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra su orden nacional de detención y ha considerado que "lo prudente" hubiera sido esperar a que se constituyera "una sección" o el pleno. Robles ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante una visita a la base militar de Retamares, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Con todo, Robles ha aprovechado una pregunta sobre las conversaciones del PP con otros partidos para la investidura de Alberto Núñez Feijóo para reivindicar que "en democracia hay que hablar con todos" los grupos políticos.

Eso sí, ha cargado contra los 'populares' por "haber estado permanentemente criticando y acusando al PSOE de estar en manos de Bildu y Junts", aconsejándoles "coherencia" para cuando vayan a hablar con otros partidos.

Respecto a la decisión de la Sala de Vacaciones del TC de rechazar el recurso de Puigdemont, la ministra ha señalado que por su "experiencia profesional" como juez, al tratarse de un asunto "de relevancia social" lo normal es que no sea la Sala de Vacaciones, "formada por tres magistrados", la que resuelva, sino que al menos sea una sección o el pleno.

Tras recalcar que no quería hacer ningún juicio de valor, ha explicado que las salas de vacaciones en los tribunales están para asuntos de mera tramitación o de menor entidad. "La Constitución ha querido que el Tribunal Constitucional esté compuesto por 12 magistrados o que funcionen en secciones de seis", ha expuesto para explicar que por ello no debería corresponder a una sala de vacaciones, con tres magistrados, resolver "un asunto de una trascendencia, no solamente política sino jurídica, importante".

Precisamente por ello cree que el que se pidieran medidas cautelarísimas en ese recurso no es "justificación" para que lo resolviera la Sala de Vacaciones.



Dos magistrados del sector conservador con el voto en contra de la tercera juez, del ala progresista, rechazaron este miércoles la admisión del recurso de Puigdemont contra la orden nacional de detención que dictó el Tribunal Supremo al confirmar su procesamiento por malversación agravada y desobediencia en la causa del procés, tras ser derogado el delito de sedición.

Poco después de conocerse esta resolución, en medio de las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones, la Fiscalía anunció que la recurrirá al entender que no existía ninguna urgencia para que fuera la Sala de Vacaciones la que resolviera.

