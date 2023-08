El PP dice que Sánchez cuestiona "la legitimidad del sistema electoral" al no reconocer su derrota

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este miércoles al presidente en funciones Pedro Sánchez de "poner en duda la legitimidad de nuestro sistema electoral", al negarse a reconocer su derrota en los comicios del 23-J y "amenazar con recursos judiciales" contra el escrutinio que ha efectuado la Junta Electoral.

Tras la celebración del Comité de Dirección del Partido Popular presidido por Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra ha recalcado en rueda de prensa que "el PP ha ganado las elecciones generales con absoluta claridad y rotundidad, pese a que algunos se empeñen en defender lo contrario".

"Una puesta en duda de a legitimidad de nuestro sistema electoral", ha añadido, "que supone una falta de respeto a los electores al no reconocer quién ha ganado. Es algo que no tiene precedentes, los únicos países en los que no se reconoce a quien gana son donde las elecciones no son transparentes".

Gamarra ha recordado que "el PSOE aún no ha felicitado al PP por su victoria en las elecciones del 23-J, algo nunca visto hasta ahora en democracia, el PSOE ni siquiera reconoce su derrota". Algo que, a su juicio, demuestra que los socialistas sólo buscan "la división y el enfrentamiento".

El recuento del voto exterior amplió la distancia entre los 137 escaños obtenidos por el PP y los 121 que registró el PSOE. Los socialistas han solicitado sin éxito a la Junta Electoral que revise más de 30.300 votos declarados nulos en Madrid y afirman ahora que no descartan plantear la misma petición ante los tribunales de Justicia.

La también portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha recordado que Alberto Núñez Feijóo ya tiene garantizados 171 escaños para su investidura (tras la disposición mostrada por Vox y UPN a apoyarle, sin entrar en su Ejecutivo).

Una cifra que los populares esperan ampliar a 172, en los contactos que van a entablar con Coalición Canaria. De este modo, Feijóo se quedaría a cuatro escaños de la mayoría absoluta.

Por todo ello, ha añadido Gamarra, si el jefe del Estado encomienda someterse al debate de investidura al candidato más votado en los comicios del 23-J, Alberto Núñez Feijóo, "cumpliremos nuestra responsabilidad".

Con estas cifras, la dirección del PP cree que Feijóo está en disposición de presidir "un Gobierno en minoría, que se sustentaría en pactos de Estado y amplios acuerdos constitucionales para dar estabilidad al país", una idea que ha reiterado hasta en tres ocasiones durante la rueda de prensa.

Algo que, ha subrayado, "sólo puede garantizar Feijóo". Porque las alternativas son "una reedición del Gobierno Frankenstein con la extrema izquierda, los comunistas y sustentado por los independentistas" o el bloque que conllevaría a nuevas elecciones.

El PP tampoco considera deseable esta última opción, la de nuevos comicios a corto plazo, en plena presidencia española de turno de la Unión Europea, y cuando España debe "afrontar importantes retos para la recuperación económica".

"Desde la misma noche del 23-J", ha agregado Gamarra, "el PP ha estado trabajando para que en este país haya un Gobierno, mientras otros se iban de vacaciones", ha dicho en alusión al viaje de Pedro Sánchez a La Mareta (Lanzarote) y Marruecos.

