Feijóo: "Planteé a Sánchez algo honesto. Hubiésemos hecho una clarificación que necesita España"

Doce horas después de abandonar el plató de Atresmedia, Alberto Núñez Feijóo se trasladó hasta Ciudad Real. Con la vitola de quien se siente ganador. En el primer mitin posterior al cara a cara, se jactó de la derrota de su rival, Pedro Sánchez: "¿Para qué invirtió cuatro días para preparar un debate e interrumpir la campaña? ¡Para nada!".

Como queriendo redondear su paso por el evento televisivo, el líder del Partido Popular mentó el contraste entre él y el presidente del Gobierno en cuestiones como el número de asesores. Para dotar de épica al resultado final. Así dijo: "Nunca voy a tener 800, 700 asesores. Para ordenar a tanta gente se pierde mucho tiempo".

Aunque su resumen de todo, fue el siguiente: "Yo intenté debatir, y Sánchez intentó que yo no hablara". Y añadió: "Le hice muchas propuestas, incluso algunas preguntas. Le planteé algo honesto, que no podría ser presidente si no gano las elecciones; si gano yo, ¿me va a dejar presidir? Con esto hubiésemos finalizado una clarificación que necesita la democracia española".

Con esta referencia al papel sin firmar que se quedó encima de la mesa y que planteaba un entendimiento de Estado entre los dos grandes partidos para evitar que influyan los extremos, Feijóo quiso terminar de retratar a su contrincante y su interés por mantenerse en el poder aún quedando segundo.

En opinión del aspirante popular, los socialistas, vista la actitud de Sánchez, "lo fían todo a que las urnas vuelvan a bloquear el país". Es decir: "Que gane el PP, que tengamos problemas para gobernar, que no nos dejen gobernar, que bloqueen el país y que volvamos a elecciones".

Por ello, en su primera aparición postdebate, Feijóo hizo un llamamiento a la movilización y al voto útil para el 23-J: "Vamos a votar todos para evitar el bloqueo y que España tenga un gobierno que salga de las urnas limpiamente. Un Gobierno que sólo se va a deber a los españoles, sin intermediarios".

"Vamos a votar unidos, con el ánimo de unir a esa gran mayoría que es la gran mayoría de españoles. Vamos a votar contra la desgana, que lo fía todo a repetir las elecciones. Vamos a votar con ganas de ganar. Cuando se vota con ganas, se gana. Queremos ganar limpiamente, porque tenemos ganas de ganar", arengó, con un remake del lema de Isabel Díaz Ayuso para el 28-M.

Guiño a los votantes de Vox

Consciente de que su gran reto para las generales es ensanchar la base electoral del PP y obtener así la ansiada "mayoría suficiente" y gobernar en solitario, Feijóo expuso este martes una teoría, que sitúa en el mismo barco a PSOE, Sumar, Bildu, Junts... y Vox. "Para que siga Sánchez tenemos bastantes opciones".

Entre ellas, puso el énfasis en una: "Votar a aquellos que dicen que gobierne el PP para después bloquear cuando gana el PP en una comunidad. A esos también se puede votar para que no haya cambio, para que todo continúe igual, que no podamos gobernar".

"Tenemos que tener muy claro lo que elegimos el 23-J. Podemos ser artífices de que España comience una nueva senda de reconciliación. La senda constitucional, del Estado de las autonomías, del crecimiento económico (...). Elegimos entre ese sanchismo antiguo o una nueva época. Entre un gobierno sólido o Sánchez. Si alguien quiere que gobierne el PP la única papeleta que lo garantiza es la del PP", recalcó.

