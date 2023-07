Los 4 asaltos más duros del Sánchez - Feijóo: Del "me llaman golpista" al "¿qué sabe Marruecos de usted?"

"Sobre el crecimiento económico. Mire, usted nos está intentando trasladar a los españoles que la economía española va así. Así que vamos de primeros. Pero no, el problema de este gráfico es que está al revés. No, no, es que somos los últimos. Somos los últimos en reconocimiento de PIB. Como que no es verdad. No podemos, no podemos empezar mintiendo con los datos"