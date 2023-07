Juicio a Sánchez: ¿por qué le odian o le quieren? Cuatro años con argumentos a favor y en contra

Condena a Chaves y Griñán por los ERE

El Supremo confirmó las penas contra los expresidentes socialistas de Andalucía por el llamado caso de los ERE, el mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales públicas que se ha producido en España. La condena fue especialmente grave para José Antonio Griñán, ya que además de la pena de 15 años de inhabilitación especial para cargo público fue condenado a seis años de cárcel por malversación agravada de fondos públicos y prevaricación. Manuel Chaves fue condenado por prevaricación a una única pena de nueve años de inhabilitación para cargo público.

No obstante, debido al grave cáncer de próstata que padece Griñán, y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Provincial de Sevilla evitó que el expolítico ingresase en prisión. La familia Griñán, no obstante, había solicitado el indulto al Gobierno, pero el Ejecutivo no llegó a deliberar al respecto. Menos aún, dado que se trata de una cuestión delicada para el PSOE y dada la cercanía de las elecciones generales del 23-J.